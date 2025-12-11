SpaceX 95 milyon dolarlık Bitcoin taşıdı

Elon Musk'a ait uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, gerçekleştirdiği işlemle 94,5 milyon dolar değerindeki 1.021 Bitcoin'i yeni adreslere taşıdı. Arkham verilerine göre bu transfer, şirketin kurumsal saklama platformu Coinbase Prime üzerinden yaptığı bu ayki ikinci büyük hareket olarak kayıtlara geçti.

Halka Arz Öncesinde Büyük Bitcoin Hareketi

Lookonchain analistleri, SpaceX'in varlıklarını muhtemelen bir konsolidasyon sürecinden geçirdiğini belirtiyor. Transferler, "1" ile başlayan eski tip Bitcoin adreslerinden, "bc1q" ile başlayan daha modern yerel SegWit formatlarına geçişi içeriyor. Şirket, bu yıl içerisinde toplamda yaklaşık 924 milyon dolar değerinde 8.910 Bitcoin transfer etti. Çarşamba sabahı gerçekleşen son işlemde fonlar, henüz etiketlenmemiş iki farklı cüzdana bölündü.

Bu zincir üstü hareketlilik, şirketin devasa halka arz planlarıyla eş zamanlı gerçekleşti. Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre SpaceX, 2026 yılı ortalarında yapmayı planladığı halka arz ile 1,5 trilyon dolarlık değerlemeye ulaşmayı hedefliyor. Şirket bu hamleyle 30 milyar doların üzerinde fon toplayarak, Saudi Aramco'nun 2019'daki 29 milyar dolarlık rekorunu kırmayı ve tarihin en büyük halka arzını gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

SpaceX, Bitcoin varlıklarını ilk kez 2021 yılında duyurmuş, ancak 2022'de yaşanan piyasa çöküşleri sırasında varlıklarının yüzde 70'ini elden çıkarmıştı. Arkham verileri şirketin elinde hâlâ yüklü miktarda Bitcoin bulunduğunu gösterirken, Tesla'nın da güncel verilere göre 1,24 milyar dolar değerinde 11.509 Bitcoin tuttuğu biliniyor.