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Sonic SVM (SONIC) nedir, arzı ne kadar? SONIC coin neden yükseldi?

Sonic SVM (SONIC) nedir, arzı ne kadar? SONIC coin neden yükseldi?
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Sonic SVM (SONIC), son 24 saat içinde yüzde 64,57 oranında ciddi bir yükseliş göstererek fiyatını 1,25 dolara kadar çıkardı. 8 Ocak 2025 tarihinde kaydedilen bu fiyat artışı, kripto piyasasında büyük ilgi uyandırdı. Arama motorlarında araştırılan "Sonic SVM (SONIC) nedir, arzı ne kadar? SONIC coin neden yükseldi?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

SONIC coin neden yükseldi?

SONIC'in fiyat artışı, kripto para ekosisteminde yaşanan bir dizi kritik gelişmeye bağlanabilir. İşte bu yükselişi destekleyen temel faktörler:

1. Büyük Borsalarda Listeleme ve Ticaret Seçenekleri

Sonic SVM, Binance Futures ve Ku Coin gibi büyük kripto borsalarında işlem görmeye başladı.

Binance Futures: SONICUSDT sürekli vadeli işlem sözleşmeleri başlatıldı ve 75 katına kadar kaldıraç imkanı sunuldu. Bu durum, yatırımcılara geniş bir ticaret esnekliği sağlıyor ve spekülatif sermayeyi cezbediyor.

KuCoin, SONIC için marjin ticareti, vadeli işlemler, dönüştürme, tasarruf ve hızlı ticaret seçenekleri ekledi. Ayrıca KuCoin Convert işlemlerinde sıfır işlem ücreti ve KuCoin Saving üzerinden yıllık yüzde 4'e varan bir getiri oranı sunuluyor.

Bu kapsamlı entegrasyonlar, SONIC'e olan ilgiyi artırarak fiyat yükselişine katkı sağladı.

2. Fantom'un Sonic Labs'a Dönüşümü

Fantom blockchain'inin Sonic Labs adıyla yeniden markalanması ve Fantom (FTM) tokenlarının Sonic (S) tokenlarına dönüşümü de piyasalarda olumlu bir hava yarattı. Binance, bu dönüşüm sürecini 1:1 oranında bir token takasıyla destekliyor.

Yeni özellikler arasında geliştirici teşvikleri ve yönetişim fırsatları bulunuyor, bu da hem kullanıcılar hem de geliştiriciler için Sonic'i daha cazip hale getiriyor.

Ancak, burada önemli bir ayrım yapılmalı; Sonic SVM ve Sonic Labs birbirinden tamamen farklı zincirlerdir.

Sonic SVM, Solana Virtual Machine (SVM) ağıdır ve oyunlar ile uygulamalar için Solana üzerinde HyperGrid adlı bir yapı kullanılarak geliştirilmiştir.

Sonic Labs, Fantom'un yerine geçen ve Ethereum Virtual Machine (EVM) tabanlı bir layer-1 blockchain ağıdır. Bu ağ, saniyede 10.000 işlem kapasitesi, Ethereum'a güvenli bir geçiş kapısı ve geliştirici teşvikleri gibi özelliklere sahiptir.

3. İsim Benzerliği ve Piyasa Psikolojisi

Fantom'un Sonic Labs olarak yeniden markalanması, Sonic SVM ile doğrudan bağlantılı olmasa da isim benzerliği, yatırımcılar arasında olumlu bir algı yaratarak SONIC'e olan ilgiyi artırmış olabilir.

Sonic SVM (SONIC) nedir?

Sonic SVM (SONIC), Solana Virtual Machine (SVM) üzerine inşa edilen ilk ağ genişletmesidir. Bu proje, özellikle oyunlar ve uygulamalar için optimize edilmiş bir platform sunmayı hedefler. Sonic SVM, HyperGrid adı verilen bir çerçeve kullanılarak geliştirilmiştir ve optimistic rollup teknolojisi ile daha hızlı, daha güvenilir ve ölçeklenebilir bir deneyim sunar.

Sonic SVM'in amaçları ve özellikleri

Sonic SVM, merkeziyetsiz uygulamalar (dApp'ler) ve oyun projeleri için özel olarak tasarlanmış bir ekosistem sunar. Solana'nın SVM altyapısını kullanarak yüksek işlem hızları ve düşük işlem ücretleri sağlar. HyperGrid çerçevesiyle optimize edilen bu ağ, işlemleri hızlı bir şekilde doğrular ve kullanıcılar için güvenli bir ortam oluşturur.

Sonic SVM (SONIC) token arzı ne kadar?

Sonic SVM'in toplam token arzı hakkında henüz net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, çoğu yeni projede olduğu gibi, token arzı genellikle üç farklı kategoriye ayrılır:

Toplam Arz (Max Supply): Üretilmiş olan tüm SONIC tokenlarının toplam miktarı.

Dolaşımdaki Arz (Circulating Supply): Şu anda piyasalarda aktif olarak işlem gören SONIC miktarı.

Rezerve Arz (Locked/Reserve Supply): Geliştirici ekip veya proje büyümesini desteklemek için kilitli olan tokenlar.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para
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