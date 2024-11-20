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Son 24 saatte 14 trilyon: Shiba Inu (SHIB) yükselecek mi? Fiyat tahmini ve teknik analiz

Son 24 saatte 14 trilyon: Shiba Inu (SHIB) yükselecek mi? Fiyat tahmini ve teknik analiz
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Kripto para piyasalarında dikkat çeken varlıklardan biri olan Shiba Inu (SHIB), son dönemde dalgalı bir seyir izliyor. Yatırımcıların yoğun ilgisi ve piyasa dinamikleri arasında, SHIB'in fiyat hareketleri ve zincir üzerindeki verileri hem riskleri hem de fırsatları gözler önüne seriyor. Peki, Shiba Ina (SHIB) yükselecek mi? İşte fiyat tahmini ve teknik analiz detayları..

Son dönemdeki zirvelerini korumakta zorlanan Shiba Inu (SHIB), son zamanlarda momentumunun zayıfladığına dair işaretler gösteriyor. Zorluklara rağmen, zincir üzerindeki veriler gelecekte bir toparlanma ya da ek düşüşlerin habercisi olabilecek ilginç modeller ortaya koyuyor.

Shiba Inu (SHIB fiyat tahmini ve teknik analiz

Son 24 saat içinde SHIB'in işlem hacmi, şaşırtıcı bir şekilde 14,84 trilyon olarak kaydedildi. Bu miktar dikkat çekici olsa da, 14 Kasım 2024'te kaydedilen 21-23 trilyon SHIB'lik son yedi günlük zirveden daha düşük. Veriler ayrıca, geçmişte Shiba Inu rallilerinde büyük rol oynayan balina aktivitelerinde önemli bir düşüş olduğunu gösteriyor. Bu önemli işlem hacimlerindeki azalma, büyük yatırımcıların varlıklarını azaltıyor olabileceğini ve bunun piyasa temkinliliğine yol açtığını ortaya koyuyor.

Varlığın son yükselişinde direnç görevi gören 0,000025 dolar seviyesine yakın bir noktada fiyat grafiği açık bir mücadele sergiliyor. Şimdi geri çekilmiş olan SHIB, 0,000024 dolarlık destek bölgesini test etmeye çalışıyor. Bu seviye korunursa, ek yukarı yönlü hareket için bir sıçrama tahtası görevi görebilir, ancak bu seviyenin altına bir kırılma daha ciddi bir düzeltmeyi tetikleyebilir ve fiyatı 0,000021 dolarlık destek aralığına geri döndürebilir.

Son 24 saatte 14 trilyon: Shiba Inu (SHIB) yükselecek mi? Fiyat tahmini ve teknik analiz

Göreceli güç endeksi (RSI), aşırı alım bölgesinden hafif bir soğuma olduğunu ve alım baskısının azaldığını gösteriyor. İşlem hacmindeki gözle görülür düşüş de bunu destekler nitelikte ve bireysel yatırımcılardan gelen ilgide bir azalmaya işaret edebilir. Ancak zincir üzerindeki aktiviteye dayanarak SHIB hala oyunun içinde görünüyor. Yüksek işlem hacimleri ve balina hareketleri göz önüne alındığında, yeni bir kırılma ihtimali hala mevcut. SHIB'in, kurumsal ve bireysel yatırımcılardan yeni bir ilgi çekebilmesi için 0,000025 dolar seviyesini yeniden kazanması ve bu seviyenin üzerinde kalıcı bir hareket sağlaması gerekecek.

SHIB yükselecek mi?

Durum şu anda belirsiz görünse de, balina aktivitelerini ve kritik destek seviyelerini izlemek, SHIB'in yönünü belirlemek için hayati önemde olacak. İşlem hacmi ve ilginin artmasıyla bir rallinin yeniden canlanması mümkün olsa da, şu anda temkinli bir iyimserlik gerekiyor.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
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