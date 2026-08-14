Haberler

Solana'nın geleceği için çarpıcı iddia

Solana'nın geleceği için çarpıcı iddia
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kripto girişim sermayesi yatırımcısı Mike Dudas, Solana'nın alım satım, ödeme ve takas işlemlerini tek bir ağda birleştiren "her şeyin zinciri" olabileceğini savundu. 6th Man Ventures'ın kurucu ortağına göre ağ, yüz milyonlarca kişiyi blok zinciri kullandıklarını fark ettirmeden kriptoya taşıyabilir.

Dudas, katıldığı bir podcast'te Solana'nın güçlü konumunu, ağın desteklediği faaliyet çeşitliliğine bağladı. Yatırımcıya göre Solana, alım satım, para hareketi ve takas için kullanılabilen çok yönlü bir altyapı sunuyor. Dudas, " Solana'yı harika bir konumda görüyorum çünkü alım satım, para hareketi ve takas için bir tür her şeyin zinciri işlevi görüyor. Üstelik hem yüksek performanslı hem esnek hem de çok amaçlı." ifadesini kullandı. Pump.fun'ın erken yatırımcıları arasında yer alan Dudas, tüketici uygulamalarının kriptoyu kullanmayı kolaylaştırdığını belirtti.

Dudas'a göre kullanıcılar artık Apple Pay gibi hizmetlerle hesaplarına para yükleyebiliyor, cüzdanlarla uğraşmadan ya da doğrudan bir blok zinciriyle etkileşime girmeden işlem yapabiliyor. Yatırımcı, çoğu insanın bundan sonra "zincir üstü" deneyimi bu şekilde yaşayacağını savundu. Dudas, Solana'nın kesintisiz erişilebilirlik, derin likidite, düşük ücretler ve neredeyse anlık takas gibi görünmeyen altyapısının bu ürünleri olanaklı kıldığını vurguladı. Yatırımcı, "Görünmeyen altyapı, insanların kullandığı ürünleri olanaklı kılıyor." dedi.

SOLANA'NIN ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ GÜÇLÜ YANI SAYILIYOR

Dudas, şirketlerin desteklediği blok zincirlerinin farklı baskılarla karşılaştığını savundu. Örnek olarak gösterdiği Base ve Robinhood Chain gibi ağların arkasındaki şirketlerin, kullanıcıları gelir getiren ürünlere yönlendirme eğiliminde olduğunu belirtti. Yatırımcıya göre Solana'nın spekülatif tokenlerden hisse alım satımına kadar geniş bir kullanım yelpazesini desteklemesi, ağın en güçlü yanlarından biri olarak öne çıkıyor. Dudas ayrıca Solana'nın memecoin ekosisteminin düşüş döneminde piyasanın büyük bölümünden daha dayanıklı çıktığını aktardı. Yatırımcı, " Solana'nın güzelliği, zincirin tüm bu farklı kullanım alanlarını desteklemesi." diye konuştu.

SGP-0003 SOL ARZININ ARTIŞINI YAVAŞLATMAYI HEDEFLİYOR

Dudas'ın açıklamaları, Solana doğrulayıcılarının token ihracını yavaşlatmayı görüştüğü bir döneme denk geldi. Yatırımcı, Solana'nın token ihracını azaltma çabalarını desteklediğini söyledi. Dudas, "Güvenlik için büyük miktarda enflasyona ihtiyaç duyulduğu fikri abartıldı." diyerek son öneriyi makul olarak nitelendirdi.

Solana doğrulayıcıları, SGP-0003 başlığı altında birleştirilen iki önlemi değerlendiriyor. Öneriler, yeni SOL ihracındaki azalmayı hızlandırmayı ve ağ ücretleriyle yakılan SOL miktarını artırmayı öngörüyor. Talebin sabit kalması ya da artması halinde bu adımların piyasaya giren yeni SOL miktarını azaltabileceği belirtiliyor.

İlk 100 TL kripto varlık alımına 500 TL hediye!

1-31 Ağustos tarihleri arasında YAZ500 kodu ile Stablex’e üye ol, 100 TL’lik ilk kripto varlık alımına 500 TL kazanacak 1000 kişiden biri olma şansı yakala.

Kampanyaya Katıl


Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş bakın nasıl yakalanmış
Süper Lig'de yeni dönem! Hacıosmanoğlu açıkladı

Süper Lig için müjdeleri verdi! Tartışmalar kökünden kesilecek
Akılalmaz vahşet! Cenazeye gelmedi diye bu hale getirdi

Akılalmaz vahşet! Cenazeye gelmedi diye bu hale getirdi
Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye'ye getirildi

Dünyanın öbür ucuna gitti ama Türk polisinden kaçamadı! Hesap verecek
Mola vermek için girdikleri tesiste cansız beden buldular

Mola vermek için girdikleri tesiste korkunç manzarayla karşılaştılar
Hatay Kumlu'da vahim iddialar! Bakan Tekin'e çağrıda bulundular: Lütfen bu duruma el atın

İddialar hayli vahim! Bakan Bey lütfen bu konuya bir el atın

Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı

Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti