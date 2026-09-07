Solana'da günlük gelir liderliği el değiştirdi

Fomo'nun üstünlüğü tek günlük karşılaştırmayla sınırlı kaldı. Güncellenmiş DefiLlama serisine göre 4 Eylül'de biten 30 günlük dönemde Pump.fun yaklaşık 36,3 milyon dolar, Fomo ise yaklaşık 18,8 milyon dolar gelir elde etti. Fomo'nun tek günlük çıkışı 30 günlük tabloyu değiştirmedi.

FOMO TİCARETİ SOSYAL MEDYA AKIŞIYLA BİRLEŞTİRİYOR

Fomo, kripto para ticaretini sosyal medya akışını andıran özelliklerle bir araya getiriyor. Kullanıcılar platformda başkalarının işlemlerini ve portföylerini gerçek zamanlı görebiliyor.

Fomo 22 Haziran'da Index Ventures öncülüğündeki B serisi yatırım turunda 75 milyon dolar topladı. Turda şirkete 550 milyon dolar değer biçildi.

APPLE PAY VE PERPETUAL KONTRATLARLA BÜYÜDÜ

Platform bu yıl spot ticaretin ötesine geçerek ürün yelpazesini genişletti. Fomo'nun açıklamasına göre 68 binden fazla kişi ilk kripto para alımını uygulamada Apple Pay üzerinden yaptı. Bu işlemler toplam 25 milyon dolara ulaştı. Fomo 11 Haziran'da ABD dışındaki kullanıcılar için Hyperliquid ve Trade[XYZ] destekli sürekli vadeli işlemleri (perp) kullanıma sundu.

Fomo 2 Haziran'da kullanıcılara ödediği toplam referans ücretinin 2 milyon doları aştığını açıkladı.