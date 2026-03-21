Solana Vakfı başkanı, kripto oyunlara veda etti

Liu, 21 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Blockchain üzerinde oyun geri gelmiyor." ifadesini kullandı. Açıklama, haftanın başında Polymarket'te paylaşılan ve Meta'nın metaverse yatırımlarından çekildiğini iddia eden bir gönderinin ardından geldi. Mark Zuckerberg liderliğindeki Meta, şirket adını bile değiştirmesine rağmen 80 milyar dolarlık metaverse yatırımında kullanıcı çekme konusunda başarısız olmuştu.

Meta'nın vizyonu doğrudan Blockchain veya kripto içermese de şirketin stratejisi web3 oyun konseptleriyle önemli benzerlikler taşıyordu. Blockchain teknolojisi, kullanıcıların dijital varlıklara sahip olabileceği açık ve birbirine bağlı dijital dünyalar için temel altyapı olarak görülüyordu. Bitcoin ve Ethereum'un oyun için pahalı ve yavaş kabul edildiği ortamda Solana, düşük işlem maliyeti ve yüksek hızıyla kripto oyunu teknik olarak ölçeklenebilir kılabilecek ağ olarak öne çıkıyordu.

Liu'nun açıklaması kripto oyun topluluğunda karışık tepkiler aldı. Oyun tasarımcısı olduğunu belirten bir kullanıcı, "Eğer oyun derken dolandırıcılık tokenlerinin ardında hiçbir şey olmayan play-to-earn 'oyunları' kastediyorsanız, bunlar zaten geri gelmemeli." dedi. Ancak aynı kullanıcı, bu tür açıklamaların dikkatli ifade edilmediğinde Solana üzerinde çalışan oyun ekiplerini ve topluluklarını olumsuz etkileyebileceğini de ekledi.

MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIM KARŞILIKSIZ MI KALDI?

Solana ağı üzerinde geliştirilmiş önemli projeler de bu tartışmanın merkezinde yer aldı. Star Atlas, Blockchain oyun alanının en iddialı projelerinden biri olarak Solana üzerinde kurulmuştu. Bir diğer proje Stepn ise erken dönemde umut vaat eden kullanıcı büyümesi yakalamıştı. Ancak eleştirmenler, Blockchain oyunlarının gerçek oyunculara hitap eden oynanış ve dünya tasarımı sunmak yerine insanlara oyun oynaması için ödeme yapan token ekonomilerine yaslandığını uzun süredir dile getiriyordu.

2021 yılındaki boğa piyasasında Axie Infinity'nin küresel çapta dikkat çekmesiyle zirveye ulaşan GameFi token değerleri o tarihten bu yana büyük ölçüde eridi. a16z, Framework Ventures ve Animoca Brands gibi fonların milyarlarca dolarlık yatırımlarına rağmen sektör beklentilerin çok gerisinde kaldı.

Yine de bazı şirketler kripto oyun sektöründen vazgeçmiş değil. Mythical Games, FIFA ve Pudgy Penguins lisanslı mobil oyunlarını geliştirmeye devam ediyor. Şirketin CEO'su John Linden, "2018 ve 2019'da Blockchain'in sihirli formül olacağını gerçekten düşünüyordum. Ama artık sihirli formülün Blockchain olmadığını, onun üzerine inşa ettiğiniz şey olduğunu görüyoruz." sözlerini kullandı.

Gunzilla Games'in Off the Grid adlı nişancı oyunu ise Blockchain etkileşimini tamamen isteğe bağlı tutarak farklı bir yol izledi. Oyunun Blockchain sayfasında, "NFT tarafına dahil olmak istemezseniz olmak zorunda değilsiniz. Off the Grid'i herhangi bir oynanış kısıtlaması olmadan ücretsiz oynayabilirsiniz." ifadesi yer alıyor.