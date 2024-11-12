Solana (SOL) fiyatı neden düştü, yükselecek mi? SOL coin teknik analizi

Solana fiyatı son haftalarda önemli bir artış yaşayarak yıllık zirveye ulaştı ve yatırımcıların büyük ilgisini çekti. Ancak bu yükseliş momentumu kısa sürdü çünkü kripto para birimi sadece bir gün sonra yaklaşık 208,86 dolara kadar sert bir düşüş yaşadı. Yatırımcılar ise Solana fiyatı neden düştü, yükselecek mi? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detayları sizler için derledik.

Solana fiyatı neden düştü?

Solana'nın fiyatı Salı günü, 12 Kasım'da ulaştığı yıllık zirve olan 224 dolardan yaklaşık 208,86 dolara düştü ve bu da 14,2 milyon dolarlık uzun pozisyonun tasfiyesine yol açtı.

Söz konusu beklenmedik geri çekilme, Solana'nın 231 günlük alçalan direnç trend çizgisi ve 200 dolarlık yatay direnç de dahil olmak üzere önemli teknik engelleri aştığı etkileyici bir büyüme döneminin ardından geldi. Haliyle bu tarz çıkışlar da Solana'nın yükseliş trendini sürdürebileceği yönündeki iyimserliği körükledi.

Ancak 11 Kasım 2024'te 224 dolarlık yıllık zirveye ulaşıldıktan sonra, piyasanın daha fazla ilerlemeden önce kazanımlarını konsolide etmesiyle bir düzeltme kaçınılmaz görünüyordu. Yani 12 Kasım'daki düşüş tamamen beklenmedik değildi, zira birçok teknik gösterge aşırı alım koşullarını işaret ediyordu. Ancak geri çekilme genel yükseliş eğilimini kırmış gibi görünmüyor.

Solana'nın hareketi, sağlam zincir üstü veriler ve güçlü bir teknik temel tarafından desteklenmeye devam ediyor ve bu da mevcut düzeltmenin sona ermesinin ardından rallinin devam edebileceğini gösteriyor.

Solana güncel teknik analizi

Son dönemdeki fiyat düşüşüne rağmen Solana'nın genel teknik görünümü pozitif kalmaya devam ediyor.

Kripto para birimi, Kasım ayının başından bu yana bir dizi yükseliş yönlü günlük mum grafiğiyle etkileyici bir dayanıklılık gösterdi.

Son verilere göre Solana, 2023 yılı başında başlayan yükseliş hareketinin beşinci dalgasında yer alıyor.

Teknik analizlere göre, fiyatın önümüzdeki haftalarda 273 ila 306 dolar aralığına ulaşması ve Kasım 2021'de 259,96 dolar seviyesindeki tüm zamanların en yüksek seviyesini aşması mümkün. Yani henüz hiçbir şey bitmiş değil.

Solana (SOL) coin yükselecek mi?

Haftalık grafikte en önemli teknik gelişmelerden biri de 210,18 dolar seviyesinde gerçekleşen, aşağı eğimli paralel kanal formasyonunun kırılması oldu. Bu çıkış, güçlü bir haftalık kapanışla teyit edildi ve Solana için yükseliş senaryosunu güçlendirdi.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) de 66 seviyesinde güçlü bir konumda bulunuyor, bu da momentumun aşırı alım bölgesine ulaşmadan hala yükselişte olduğunu gösteriyor.

Ayrıca Solana'nın Hareketli Ortalama Yakınsama/Iraksama (MACD) göstergesinin yükseliş eşiğinin üzerinde olması, kripto para biriminin daha fazla yukarı yönlü hareket yaşayabileceğini doğruluyor.





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