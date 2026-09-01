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Solana on aylık kayıp serisini sona erdirdi

Solana on aylık kayıp serisini sona erdirdi
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Solana on ayın ardından ilk kez aylık bazda artıda kapandı. Kripto para, Eylül 2025 sonrasında başlayan kayıp serisini sona erdirerek ağustosu 103 dolar civarında tamamladı.

Aylık kapanış güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor. TradingView verilerine göre Solana ağustosta yaklaşık yüzde 45 yükseldi ve psikolojik açıdan önemli 100 dolar seviyesini geri aldı.

Bu çıkış uzun bir düşüşün ardından geldi. Kripto para 2025 sonunda 250 doların üzerindeki zirvelerinden yaklaşık 60 dolarlık döngü dibine kadar geriledi. Son toparlanma bu seviyeden başladı.

SEKİZ AY UYUYAN BALİNA GERİ DÖNDÜ

Fiyat toparlanmasına büyük cüzdan hareketi de eşlik etti. Zincir analiz platformu Lookonchain'e göre sekiz aydır işlem yapmayan bir Solana balinası piyasaya döndü ve bir borsadan 8 milyon dolar değerinde 76 bin 856 Solana satın aldı.

İşlemin ardından cüzdan sahibinin SOL'ları elinde tutacağı mı yoksa yeniden alım satımda kullanacağı mı bilinmiyor.

TÜREV HACMİ SPOT HACMİNİN ON KATINA ÇIKTI

Fiyattaki oynaklık işlem tarafında da kendini gösterdi. Solana 31 Ağustos'ta yüzde 1,15 yükselirken bir önceki gün yüzde 3,54 geriledi. Varlık böylece ağustosun son iki gününde dalgalı bir seyir izledi.

İşlem hacmi büyük ölçüde türev tarafında toplandı. Solana'da son 24 saatte vadeli işlem hacmi 7,82 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde spot hacim 738,76 milyon dolar, açık pozisyon ise 6,64 milyar dolar oldu.

Türev hacminin spot hacminin on katını aşması, kaldıraçlı işlemlerin ağırlığına işaret ediyor. Bu pozisyonların hızla kapatılması fiyat hareketlerini sertleştirebilir.

Yayım sırasında Solana 101,80 dolardan işlem görüyor. Kripto para 100 dolar seviyesini geri aldıktan sonra hafif bir geri çekilme yaşasa da ağustos diplerinin belirgin biçimde üzerinde kaldı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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