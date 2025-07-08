Solana memecoin devi PUMP tokenını çıkarıyor

2024 yılının başlarında kurulan ve Solana Blockchain ekosisteminin memecoin patlamasının öncüsü olan Pump.fun, nihayet kendi yerel tokenını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Gate borsasının web sitesindeki geri sayım, beklenen PUMP token satışının 12 Temmuz'da başlayacağını ve 72 saat süreceğini gösteriyor.

Memecoin Ekosistemine Dev Oyuncu PUMP Token Geliyor

Platform yetkilileri, toplam 1 trilyon PUMP tokenlık maksimum arzın yüzde 15'ini bu ilk satışta piyasaya süreceklerini açıkladı. Token satışı ilk gelen ilk alır esasına göre çalışacak ve bireysel yatırımcılar için minimum satın alma miktarı gereksinimi olacak ancak üst limit bulunmayacak.

Pump.fun'ın bu stratejik hamlesinin arkasında, projenin son dönemdeki olağanüstü performansı yatıyor. Platform, geçen yılın ilk aylarından bu yana toplam 700 milyon dolarlık kümülatif gelir elde ederek kripto alanındaki en başarılı projelerden biri haline geldi.

Özellikle dikkat çekici olan nokta, platformun ocak ayında günlük 7 milyon doları aşan zirve gelirler kaydetmesi oldu. Bu rakamlar, Pump.fun'ı Solana ekosistemindeki memecoin işlemlerinin tartışmasız lideri konumuna taşıdı.

Pump.fun ekibi 4 milyar dolar değerlemede sermaye artırımı yapmayı planlıyor. Ayrıca şirket, gelir paylaşım sistemi dahil etmeyi de değerlendiriyor ki bu, PUMP token sahipleri için ek değer yaratma potansiyeli taşıyor.