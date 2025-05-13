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Solana kurucusundan Blockchain sorununa yenilikçi çözüm

Solana kurucusundan Blockchain sorununa yenilikçi çözüm
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Solana kurucusu Anatoly Yakovenko, farklı Blockchain ağları arasındaki iletişim sorununu çözecek devrim niteliğinde bir öneri sundu. Meta Blockchain adı verilen sistem, Ethereum, Celestia ve Solana gibi büyük ağların verilerini tek bir katmanda toplayacak. Bu yenilikçi yaklaşım, mevcut en uygun maliyetli veri kullanılabilirliği seçeneklerini kullanarak işlem maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek.

Blockchain endüstrisinin en büyük sorunlarından biri olan ağlar arası parçalanma, Web3 geliştiricileri için ciddi zorluklar yaratıyor. Yakovenko'nun önerdiği Meta Blockchain mimarisi, farklı ağlardan gelen verileri tek bir noktada birleştirerek çapraz zincir iş birliğini mümkün kılacak.

Solana Kurucusu Blockchain Ağlarını Birleştirecek Sistem Öneriyor

Solana Labs kurucu ortağı Anatoly Yakovenko, X platformunda yayınladığı paylaşımında, Blockchain bölünmesine çözüm olarak meta zincir fikrini tanıttı. Bu sistem, mevcut katman-1 Blockchain ağlarının verilerini bir araya getirerek sıralayacak.

Yakovenko, önerilen çözümün, şu anda kullanılabilir en uygun maliyetli veri kullanılabilirliği seçeneklerinden yararlanacağını belirtti. Veri kullanılabilirliği katmanları, Blockchain ağlarının işlemleri doğrulamak için gerekli verilere erişimini sağlayan üçüncü taraf çözümlerdir.

Blockchain ağlar arası uyum, Web3 dünyası için hayati bir konu haline geldi. Günümüzün bağımsız katman-1 ağları birbirleriyle doğrudan veri alışverişi yapamadıklarından, geliştiriciler için ciddi problemler ortaya çıkıyor.

Meta Blockchain çözümü, harici sıralayıcıları ortadan kaldırabilir ve kullanıcıların işlemlerini herhangi bir ağa göndermesine olanak tanıyabilir. Yakovenko, veri kullanılabilirliğini ucuz hale getirmenin diğer tüm operasyonları da ucuzlatacağını vurguladı.

Benzer şekilde, Cardano kurucusu Charles Hoskinson da Blockchain sektöründe rekabet yerine iş birliğinin önemine dikkat çekti. Hoskinson, kripto dünyasında mevcut token ekonomisi yapısının doğası gereği çatışmacı olduğunu belirterek, iş birlikçi bir dengenin gerekliliğini savundu.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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