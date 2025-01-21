Solana işlemleri Coinbase sistemlerini zorluyor

Coinbase'in Solana Blockchain ağındaki yoğun aktivite karşısında yaşadığı teknik zorluklar devam ediyor. Kullanıcılar, para çekme işlemlerinin 24 saate kadar uzaması ve para yatırma işlemlerinin 6 saat sürmesi nedeniyle alternatif platformlara yöneliyor.

Solana İşlemleri 24 Saate Kadar Uzuyor

Coinbase'in yaşadığı teknik sorunlar TRUMP ve MELANIA memecoin lansmanlarının yarattığı yoğun aktivite ile daha da belirgin hale geldi. Borsa, sistemlerinin normal operasyonların 10 katı yük altında çalıştığını açıkladı.

Helius CEO'su, sorunun Solana Blockchain ağından değil, Coinbase'in zincir indeksleme yaklaşımından ortaya çıktığını belirtti. Coinbase protokol uzmanı Andrew Allen, durumu kabul ederek iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Borsa yetkilileri, müşteri varlıklarının güvende olduğunu ve tüm varlıkların bire bir korunduğunu vurguladı. Coinbase, geçmiş dönemlerde de benzer zorluklar yaşamıştı ancak bu sefer problem spesifik olarak Solana işlemleriyle sınırlı.

Coinbase, Solana Foundation ile birlikte uzun vadeli altyapı iyileştirmeleri üzerinde çalışıyor. Şirket, önümüzdeki günlerde gecikmelerin kademeli olarak azalacağını bildirdi.