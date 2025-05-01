Solana ETF onay olasılığı rekor seviyede

Altı büyük varlık yöneticisi, Solana Blockchain ağının yerel kripto parasını içeren ETF'leri listelemek için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) onay bekliyor. Grayscale, VanEck ve 21Shares gibi önde gelen şirketlerin başvuruları, ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para birimlerine yönelik düzenleyici tutumu yumuşatma çabalarıyla birlikte değerlendiriliyor.

Solana ETF Onay Olasılığı Yüzde 90'a Yükseltti

Bloomberg Intelligence, Solana (SOL) ETF onay olasılığını 2025 yılı için yüzde 90 seviyesine yükseltti. Şirket ayrıca diğer altcoin ETF'lerinin onay şanslarını da olumlu yönde revize etti. Bloomberg analisti Eric Balchunas, bu tahminleri X (eski adıyla Twitter) platformunda duyurdu.

Şubat ayında yapılan önceki bir analizde, Solana ETF onayı için tahmin edilen olasılık yalnızca yüzde 70 seviyesindeydi. Analistler o dönemde XRP ve Dogecoin (DOGE) ETF'leri için sırasıyla yüzde 65 ve yüzde 75 olasılık belirlemişti.

SEC'in yaklaşık 70 kripto ETF başvurusunu incelediği bildiriliyor. Bu yoğun ilgi, Trump yönetiminin göreve başlamasıyla kripto para birimlerine yönelik düzenleyici yaklaşımın değişmesinden kaynaklanıyor.

Mart ayında ABD'nin en büyük türev borsası Chicago Mercantile Exchange (CME), Solana vadeli işlem sözleşmelerini piyasaya sürdü. Solana tabanlı takas platformu Titan'ın kurucusu Chris Chung, bu gelişmenin Solana ETF onayları için olumlu bir işaret olduğunu belirtti.

Bloomberg analisti James Seyffart, SEC'in başvuruları inceleme sürecinin 240-260 gün sürebileceğini ve zaman çizelgesinin 2026'ya kadar uzayabileceğini önceki bir tahminde söylemişti. Düzenleyici kurumun önerilen fonları incelemek ve olası onaylar için Ekim ayına kadar zamanı bulunuyor.