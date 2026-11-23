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ABD'deki spot Solana (SOL) ETF'lerine 16-20 Kasım haftasında net 4,4 milyon dolar giriş oldu. Böylece fonlarda altı hafta süren ve toplam 197,4 milyon dolara ulaşan çıkış serisi sona erdi.

Solana geçen hafta yeni para çeken tek büyük kripto ETF grubu oldu. Aynı dönemde ABD'deki Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) fonlarından toplam 1,47 milyar dolar çıktı.

PAZARTESİ 11,7 MİLYON DOLAR GİRDİ

Haftanın tek güçlü günü 16 Kasım pazartesiydi. Solana fonlarına o gün 11,7 milyon dolar girdi, bunun 10,8 milyon doları Bitwise'ın Solana Staking ETF'sine (BSOL) yöneldi.

Sonraki dört günde ya giriş olmadı ya da çıkış yaşandı. Grayscale'in GSOL fonundan perşembe 1,1 milyon dolar çıktı, cuma ise Solana fonlarından toplam 5,9 milyon dolar çekildi.

Bitwise aynı pazartesi yayımladığı raporda, hisse senedi işlemleri blok zincirine taşınırsa SOL'un 2031'e kadar 1100 dolara çıkabileceğini öngörmüştü. Bu tahminin yatırımcıları ne kadar etkilediği belli değil.

Solana fonlarının kuruluştan bu yana toplam net girişi 1,41 milyar dolara ulaştı. Fonların varlıkları ise fiyat düşüşüyle 20 Kasım'da yaklaşık 965 milyon dolara geriledi.

SOL YENİDEN 70 DOLARDA

Fonlara gelen paraya rağmen SOL'un fiyatı geçen hafta düşüşünü sürdürdü. Ekimde 120 doların üzerinde işlem gören SOL, Bitcoin'in 55 bin dolara yaklaştığı cumartesi 65 dolar civarına kadar geriledi.

SOL hafta sonu toparlanarak yeniden 70 doların üzerine çıktı, son bir ayda ise değerinin yaklaşık üçte birini kaybetti. Analistler 68-70 dolar bölgesini kritik görüyor. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 3,9 değer kazanan Solana 72 dolardan işlem görüyor.