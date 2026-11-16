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Solana 6 yıl sonra beta etiketini kaldırdı

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Solana 6 yıl sonra beta etiketini kaldırdı
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Hızlı ve ucuz işlemleriyle öne çıkan blok zinciri ağı, kuruluşundan bu yana taşıdığı deneme etiketini resmen bıraktı. Ağın yerel tokenı ise fon çıkışları ve piyasadaki yaygın satışlar nedeniyle aylardır görülmeyen seviyelere geriledi.

Solana Foundation, ağın 2020'den bu yana kullandığı "mainnet beta" etiketini kaldırdığını duyurdu. Ağın adı artık yalnızca Solana mainnet olacak. Duyuru, Londra'daki Breakpoint konferansında yapıldı.

Solana Foundation, ağın "ilk günden bu yana canlı bir üretim ağı" olduğunu ve beta etiketinin bu durumu yansıtmadığını belirtti. Ağın kural sürümü de "Solana 1.0" olarak numaralandırıldı.

KULLANICILAR İÇİN BİR ŞEY DEĞİŞMİYOR

Solana Foundation, "Kullanıcılar için bu aynı ağ, hiçbir şey değişmiyor" dedi. İsim değişikliği işlemleri hızlandırmıyor ya da ucuzlatmıyor, cüzdanlar ve uygulamalar aynı kalıyor.

Ağ son dönemde önemli güncellemeler aldı. Ekimde devreye giren Alpenglow güncellemesiyle işlemlerin kesinleşme süresi 12,8 saniyeden yaklaşık 150 milisaniyeye indi. Jump Crypto'nun geliştirdiği Firedancer doğrulayıcı yazılımı da ana ağda çalışıyor.

SOL HAZİRANDAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Teknik ilerlemeye rağmen Solana (SOL) fiyatındaki düşüş sürüyor. SOL hafta sonu 67,41 dolara kadar inerek haziran sonundan bu yana en düşük seviyesini gördü. Token son bir haftada yüzde 17, son bir ayda yüzde 32 değer kaybetti.

ABD'deki spot Solana ETF'lerinden altı haftadır üst üste çıkış yaşanıyor. Toplam çıkış yaklaşık 197,4 milyon dolara ulaştı, 13 Kasım'da biten haftada çıkış 32,05 milyon dolar oldu.

Teknik analist More Crypto Online, "Yukarı yönlü tepki henüz bir dibi doğrulayacak kadar güçlü değil" dedi. Yayım sırasında Solana 71 dolardan işlem görüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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