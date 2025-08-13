SOL beş aylık beklentilerini aşarak kritik dirençte

SOL beş aylık beklentilerini aşarak kritik dirençte
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Solana son 24 saatte yüzde 15,4 değer kazanarak 200 dolar seviyesini geri aldı. Bu seviye temmuz ayından bu yana ilk kez aşıldı. Ethereum'un 4.700 dolar üzerindeki yükselişi altcoin pazarında genel canlanma yarattı. Hazine şirketleri SOL birikimiyle günde 63 bin dolar gelir elde ediyor. Analistler bu rallinin sürdürülebilir olduğunu belirtiyor.

Kripto para piyasalarında yaşanan son gelişmeler, altcoinler için güçlü bir hareket yaratıyor. Solana'nın 200 dolar seviyesini aşması, teknik analiz açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu fiyat hareketi, yatırımcı güveninin yeniden kazanıldığına ve piyasa likiditesinin arttığına işaret ediyor.

Solana Güçlü Yükselişle 200 Dolar Seviyesini Geri Aldı

Solana Blockchain ağının yerel kripto para birimi verilere göre son 24 saatte yüzde 15,4 artarak 24 Temmuz'dan bu yana ilk kez 200 dolar işaretini geri kazandı. Bu performans, şubat ayından bu yana sadece ikinci kez gerçekleşiyor.

Kronos Research Baş Yatırım Müdürü Vincent Liu daha önce yaptığı açıklamada, "200 dolar seviyesi Solana için önemli bir psikolojik ve teknik dönüm noktası işaret ediyor, yenilenen yatırımcı güvenini ve daha güçlü piyasa likiditesini gösteriyor " demişti.

SOL genellikle 2023'ün ayı piyasası diplerini takiben diriliş sürecine öncülük etti ve ocak ayında bu döngüde Bitcoin dışında halihazırda yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesini yapan az sayıdaki kripto para biriminden biri haline geldi.

Ethereum'un 4.700 doların üzerine çıkan son rallisi, Kasım 2021 tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 4.878 dolardan bu yana en yüksek seviyeye ulaşması ve yılbaşından bugüne kazançlarda BTC'nin önüne geçmesi, genel olarak altcoin alanını yeniden canlandırmış gibi görünüyor.

ETH son gün boyunca yüzde 9,7 artarken, XRP, BNB, DOGE ve ADA piyasa değerine göre ilk 10 kripto para birimi arasında sırasıyla yüzde 5,2, yüzde 6,4, yüzde 12,5 ve yüzde 13 yükseliş kaydetti. Bitcoin daha ılımlı davrandı ve dönem boyunca sadece yüzde 1,6 arttı.

Salı günü, Solana hazine şirketi DeFi Development Corp, 260 milyon doların üzerinde değere sahip 1,3 milyon SOL rezervinden günde 63 bin dolar "SOL cinsinden gelir" elde ettiğini açıkladı. Kamu şirketlerinin toplam SOL varlıkları 675 milyon dolar seviyesine yaklaşıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden yeni transferleri ilan etti
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler

Özel'den AK Parti'ye geçecek Özlem Çerçioğlu'yla ilgili çarpıcı iddia

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir

Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
title