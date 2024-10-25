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Socios dijital varlık hizmeti sunma izni aldı

Socios dijital varlık hizmeti sunma izni aldı
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Chiliz, Socios.com'un Malta Finansal Hizmetler Otoritesi'nden aldığı prensip lisans onayıyla dijital varlık hizmetleri sunabilecek. Bu gelişme, Chiliz'in Blockchain alanında uyum ve şeffaflık hedeflerine ulaşmasını destekliyor. Malta'da alınan lisans, Avrupa'da genişleyen dijital varlık piyasasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Chiliz, dijital varlık hizmetleri sunan platformu Socios.com'un Malta Finansal Hizmetler Otoritesi'nden prensipte lisans onayı aldığını duyurdu. Bu onayla Socios.com, Malta'da düzenlenmiş bir sanal finansal varlık sağlayıcısı olarak faaliyet gösterecek. Chiliz CEO'su Alexandre Dreyfus, onayın, şirketin şeffaflık ve uyum hedeflerine büyük katkı sağladığını belirtti.

Chiliz, Socios.com'a Malta'dan Lisans Onayı Aldı

Malta Finansal Hizmetler Otoritesi (MFSA), Socios.com platformunun dijital varlık hizmetleri sunabilmesi için ilk onayını verdi. Chiliz tarafından yapılan açıklamada, platformun 3. Sınıf Sanal Finansal Varlıklar Yasası (VFAA) kapsamında hizmet sunma yetkisi aldığı belirtildi.

MFSA düzenlemelerine göre, Sınıf 3 VFAA lisansı sahipleri, sanal finansal varlık hizmetleri sunabilecek ve müşteri varlıklarını saklayabilecek. Ancak bu lisans kapsamında VFA borsası işletme yetkisi bulunmuyor.

Chiliz ve Socios.com'un CEO'su Alexandre Dreyfus, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Bu onay, şirketimiz açısından kritik bir dönüm noktası niteliğinde. Hızla büyüyen Blockchain sektöründe şeffaflık ve yasal uyum önceliklerimiz arasında. Tüm paydaşlarımızla güven temelli ilişkiler geliştirmeye özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Platform, Malta'daki bu gelişmenin yanı sıra İngiltere, Litvanya, Endonezya, İspanya ve İtalya'da da düzenleyici onay süreçlerini devam ettiriyor. Şirket yetkilileri, bu çalışmaların 2025'te yürürlüğe girecek AB Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği (MiCA) ile uyumlu olduğunu vurguladı. Malta'da 100'ü aşkın çalışanı bulunan Chiliz, bu lisansın spor odaklı Blockchain ekosistemini güçlendireceğini açıkladı.

Bu gelişmelere paralel olarak, kripto borsası OKX de Malta'yı MiCA merkezi olarak seçtiğini duyurdu. Şirket, elindeki Sınıf 4 lisansıyla Avrupa pazarındaki faaliyetlerini genişletmeyi hedefliyor. Malta'daki Sınıf 4 lisansı, sanal varlık hizmetlerinde müşteri varlıklarının kontrolünü ve saklanmasını kapsıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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