Societe Generale MiCA uyumlu stablecoini MetaMask'e taşıdı

Societe Generale MiCA uyumlu stablecoini MetaMask'e taşıdı
Fransa'nın üçüncü büyük bankasının dijital varlık birimi Societe Generale-FORGE, MiCA uyumlu dolar stablecoini USD CoinVertible'ı (USDCV) MetaMask cüzdanına entegre etti. Birimin Consensys ile kurduğu ortaklık kapsamında stablecoin, MetaMask'in mobil ve web arayüzünde desteklenen varlıklar arasına alındı.

Entegrasyon kullanıcılara fiat para girişi ve çıkışı, kripto alım satımı, DeFi protokollerine erişim ve MetaMask'in Gas Station özelliği aracılığıyla gaz ücretlerini doğrudan USDCV ile ödeme imkânı tanıyor. Fiat dönüşümünde Transak, giriş rampası sağlayıcısı olarak görev üstleniyor.

USDCV, nakit ve nakit benzeri rezervlerle destekleniyor. Fransız elektronik para düzenlemeleri çerçevesinde ihraç edilen stablecoin, Haziran 2025'te piyasaya sürülmüştü. Societe Generale bu adımla büyük bir bankanın dolar stablecoini çıkaran ilk küresel finans kurumu olmayı başardı. 15 Nisan itibarıyla dolaşımdaki USDCV miktarı 26,3 milyon token düzeyinde bulunuyor.

AB'nin yeni kripto varlıklar çerçevesi kapsamında şimdiye kadar yaklaşık on ihraççı yetkilendirildi. Yetkili ihraççı havuzunun görece dar kalması, MetaMask gibi geniş kullanıcı tabanına sahip cüzdanlarla kurulan entegrasyonları pazar payı açısından belirleyici kılıyor. SG-FORGE CEO'su Jean-Marc Stenger, entegrasyonun amacını "Avrupa kökenli bir varlığın uyum güvencesini blockchain'in esnekliğiyle buluşturan, birlikte çalışabilir bir finansal sistemi hızlandırmak" olarak özetledi.

EURO STABLECOİNDE ÇOKLU ZİNCİR STRATEJİSİNDE

SG-FORGE'un ikinci stablecoini EUR CoinVertible (EURCV), Nisan 2023'te Ethereum üzerinde euro bazlı bir varlık olarak işleme açıldı. O tarihten bu yana Solana, XRP Ledger ve Stellar ağlarına yayılan EURCV, 15 Nisan itibarıyla 105,9 milyon euro dolaşım hacmiyle öne çıkıyor. Birim bu süreçte EURCV'yi tokenize tahvil deneyleri ve zincir üstü mutabakat çalışmalarında da test etti.

DeFi entegrasyonları da stratejinin parçası. Şubat ayında Safe çoklu imza cüzdanı, kullanıcıların EURCV ile getiri elde etmesini sağlayan bir Morpho kasası başlattı. Kurumsal DeFi danışmanlık firması Steakhouse kasa kürasyon ve risk parametrelerini üstlendi.

Serkan KÖSE
Haberler.com
