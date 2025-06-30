Siber saldırı sonrası Nobitex hizmetlerini yeniden başlatıyor

İran'ın en büyük kripto para borsası Nobitex, 18 Haziran'da İsrail yanlısı hacker grubu tarafından gerçekleştirilen 100 milyon dolarlık siber saldırının ardından hizmetlerini kademeli olarak yeniden başlatıyor. Platform yönetimi, öncelikle kimlik doğrulaması tamamlanmış kullanıcılara 30 Haziran'dan itibaren para çekme imkanı sunacağını açıkladı.

Hizmetler Kademeli Olarak Açılacak

İsrail yanlısı bir hacker grubu tarafından siber saldırıya uğrayan İran merkezli kripto para borsası Nobitex, hizmetlerini yeniden faaliyete geçirmek için hazırlıklara başladığını duyurdu. Borsa, para çekme işlemlerinin bugünden itibaren öncelikli olarak kimlik doğrulamasını tamamlamış spot piyasa kullanıcıları için aktif edileceğini bildirdi.

Yapılan açıklamada alım satım ve para yatırma gibi diğer operasyonel faaliyetlerin de kademeli olarak başlatılacağı belirtilirken süreçle ilgili net bir zaman çizelgesi paylaşılmadı. Nobitex yönetimi, cüzdan sistemlerinde gerçekleştirilen zorunlu geçiş nedeniyle kullanıcıları eski cüzdan adreslerine varlık yatırmamaları konusunda uyardı. Bu adreslere gönderilecek fonların kalıcı olarak kaybolabileceği vurgulandı.

Saldırı, 18 Haziranda gerçekleşmiş ve İran ile İsrail arasındaki mevcut jeopolitik tansiyonun bir yansıması olarak değerlendirilmişti. Gonjeshke Darande isimli hacker grubu, saldırının sorumluluğunu üstlenerek borsanın İran hükümetiyle bağlantılı olduğunu ve yasa dışı aktörlere finansman sağladığını iddia etti. Grup, bu eylem kapsamında 90 milyon dolar değerinde varlığı imha ettiğini ve borsanın tüm kaynak kodlarını kamuoyuna sızdırdığını öne sürdü. İlk raporlarda ise saldırının finansal boyutunun 100 milyon dolar olduğu ifade edilmişti.

Veri analiz platformu Chainalysis tarafından yayımlanan bir rapor, Nobitex'in İran kripto para ekosistemindeki merkezi rolüne dikkat çekiyor. Rapora göre borsa, tek başına 11 milyar dolarlık fon girişine aracılık ederken ülkedeki en büyük on borsanın toplam giriş hacmi 7,5 milyar dolarda kaldı. Chainalysis, zincir üstü analizlerin borsanın yaptırım uygulanan kuruluşlar da dâhil olmak üzere şüpheli aktörlerle finansal ilişkileri olduğunu gösterdiğini belirtti. Saldırının ardından İranlı yetkililer, yerel kripto para borsalarının faaliyetlerini sabah 10 ile akşam 8 saatleri arasına sınırlayan yeni düzenlemeler getirdi.

Bu olay, 2025 yılında devlet destekli siber saldırılarda gözlemlenen keskin artışın son örneği oldu. Özellikle Kuzey Koreli hacker gruplarının bu alandaki etkinliği dikkat çekiyor. Yayımlanan son raporlara göre, yılın başından bu yana gerçekleşen saldırılardaki toplam zararın yaklaşık yüzde 70'i Kuzey Kore bağlantılı gruplar tarafından gerçekleştirildi. Bu saldırılar arasında şubat ayında Bybit borsasını hedef alan 1,5 milyar dolarlık siber soygun da bulunuyor. Güney Koreli yetkililer ayrıca, Kuzey Koreli grupların kripto para çalmak amacıyla ChatGPT gibi üretken yapay zekâ araçlarından faydalandığını ortaya çıkardı.