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Shiba Inu (SHIB) Fiyatında Yüzde 50 Düşüş Kapıda mı?

Shiba Inu (SHIB) Fiyatında Yüzde 50 Düşüş Kapıda mı?
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Kripto piyasasında hafta başında hava biraz iyileşmiş gibi görünse de, Shiba Inu'nun fiyat grafiği uzun vadeli düşüş sinyalleri veriyor. Hatta uzmanlara göre, SHIB fiyatı yüzde 50'ye varan bir çöküşle karşı karşıya kalabilir. Peki, nasıl?

SHIB, geçen hafta dip yaptığı 0.000010 dolar seviyesinden toparlanarak yaklaşık 0.000012 dolara kadar yükseldi. Bu yüzde 16'lık sıçrama yatırımcılarda umut yaratsa da grafikler, bu yükselişin kalıcı olmayabileceğini söylüyor.

SHIB Düşüşten Kurtulabildi mi?

Ne yazık ki hayır. 2024 sonunda 0.000033 dolarda zirve yapan SHIB, o günden bu yana düşüş trendinden çıkamadı. Üstüne üstlük, ABD Başkanı Donald Trump'ın çıkardığı resmi meme coin piyasaya girince likidite büyük oranda oraya kaydı ve SHIB gibi eski meme coin'lerde ciddi kayıplar yaşandı.

2025 boyunca SHIB'in 21 ve 50 günlük ortalamaları direnç olarak çalıştı. Son iki ayda düşüş hızında bir yavaşlama olsa da, grafiklerdeki alçalan üçgen formasyonu dikkat çekici.

Shiba Inu (SHIB) Fiyatında Yüzde 50 Düşüş Kapıda mı?

Yüzde 50 Düşüş Mümkün mü?

Alçalan üçgen formasyonu genelde sert düşüşlerin habercisidir. SHIB'in 0.000010 dolar desteğini kaybetmesi durumunda fiyat, 2023 dip seviyesi olan 0.000006 dolara kadar geri çekilebilir.

Peki gerçekten bu kadar düşebilir mi? Kripto piyasasında asla "asla" dememek gerek. Nasıl ani yükselişler yaşanıyorsa, aynı şekilde ani çöküşler de kaçınılmaz olabiliyor.

Üstelik makroekonomik gelişmeler de bu düşüşü tetikleyebilir. ABD'nin ticaret savaşlarına dair adımlarını şimdilik ertelemesi ve Fed'in piyasaları destekleyecek açıklamaları, kısa vadede piyasayı biraz rahatlattı. Ancak olası bir resesyon ihtimali hâlâ yüksek. Son ekonomik veriler ciddi bir durgunluğa işaret ediyor.

Bu tablo içinde, Shiba Inu gibi spekülatif varlıklar ilk düşenler arasında olabilir.

SHIB Düşerse Alınır mı?

Eğer SHIB 0.000006 dolara kadar düşerse, "düşüşten alım" için cazip olabilir mi? Risk almayı seven yatırımcılar için bu ihtimal göz ardı edilmemeli. Kısa vadede belirsizlik sürecek olsa da, 2029'a kadar kripto piyasasının çok daha ileriye gideceğine dair yaygın bir beklenti var.

Trump yönetiminin kriptoya olumlu yaklaşımı, devletin Bitcoin rezervi oluşturması ve düzenlemelerdeki esneklik bu iyimserliğin temelini oluşturuyor. Ek olarak, olası bir resesyonda piyasaya 2020/2021'deki gibi likidite akarsa, altcoin'ler tekrar patlama yaşayabilir.

SHIB bu yıl 0.000006 dolara kadar gerileyebilir ama önümüzdeki yıllarda yeni zirveleri de görebilir. Bu nedenle yatırımcılar hem yatırımlarını tamamen kaybetmeyi göze almalı hem de sabırlı kalabilirlerse yüksek kazanç potansiyelini değerlendirebilirler.

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Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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