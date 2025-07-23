SharpLink tek haftada 80 bin Ethereum satın aldı

Joseph Lubin destekli SharpLink Gaming, kurumsal kripto hazine stratejisinde önemli bir adım attı. Nasdaq'ta işlem gören şirket 14-20 Temmuz arasında ortalama 3.238 dolar fiyatla gerçekleştirdiği alımlarla Ethereum pozisyonunu yüzde 29 artırdı.

SharpLink Kurumsal Ethereum Yarışında Öne Çıktı

Bu hamle, The Ether Machine ve BitMine Immersion gibi rakiplerin de benzer stratejiler izlediği bir dönemde gerçekleşti. Minnesota merkezli bağlı pazarlama şirketi, piyasada satış programı aracılığıyla 3,8 milyon hisse ihraç ederek 96,6 milyon dolar topladı.

SharpLink'in özel "ETH Konsantrasyonu" metriği, hissedarların kripto'nun ikinci en büyük dijital parasına maruziyetini takip ediyor ve 3,06'ya tırmanarak haziran ortasından bu yana yüzde 53 arttı. Toplam doğrulama gelirleri de 2 Haziran hazine stratejisi duyurusundan bu yana 567 ETH'ye yükseldi.

SBET hisseleri, pazartesi kapanışında yüzde 12'lik düşüşün ardından ABD piyasası açılmadan hemen önce yüzde 7 yükseldi. Bu güncelleme, geçen haftaki artırılmış adi hisse senedi teklifini takip ediyor. Bu teklif şimdi ETH biriktirme planını finanse etmek için 1 milyar dolardan 6 milyar dolara çıkarılarak artırılmayı hedefliyor.

SharpLink başkanı Joseph Lubin güncellemeyi kullanarak Başkan Donald Trump'ın stablecoin yasalarını imzalamasını alkışladı. Lubin, dijital varlıklar için daha net ABD kurallarının kurumsal benimsemeyi hızlandırması ve hazine stratejisini doğrulaması gerektiğini söyledi.