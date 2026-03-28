Senatör Lummis, CLARITY Yasası'nın DeFi'yi koruyacağını savundu

Lummis, cuma günü Chervinsky'nin açıklamalarına doğrudan yanıt vererek "FUD'a inanmayın" dedi. Yasanın geçirilmesi gerektiğini vurgulayan senatör, söz konusu revizyonların henüz kamuoyuyla paylaşılmadığını da belirtti.

LUMMİS CLARITY YASASI DEFİ'Yİ EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KORUYACAK

Chervinsky'nin asıl sorduğu soru bu. Avukata göre yasanın 3. başlığındaki para transfercisi tanımlamaları, emanet tutmayan yazılım geliştiricilerini bilmeden müşterini tanı (KYC) yükümlülüğü kapsamına sokabilir.

CLARITY taslağının 604. maddesi, Blockchain Düzenleyici Kesinlik Yasası'nı (BRCA) bünyesine alarak emanetsiz yazılım sağlayıcılarının finansal kurum sayılmaması gerektiğini açıkça belirtiyor. Chervinsky bu düzenlemenin yeterli olmadığı kanısında. "Geliştiricilerin para transfercisi olarak yanlış sınıflandırılmaması DeFi açısından müzakere edilemez bir çizgidir. Konu hâlâ netleşmedi" dedi.

GELİŞTİRİCİLER KYC YÜKÜMLÜLÜĞÜNE GİRECEK Mİ?

Chervinsky, DeFi geliştirici korumalarının stablecoin getirisi tartışmasının gölgesinde kaldığına dikkat çekti. Yasadaki bu kritik bölüm, yeterli ilgi görmeden geçiştirildi.

Arka planda ise yüksek profilli davalar var. Tornado Cash'in kurucu ortağı Roman Storm, Ağustos 2025'te lisanssız para transfercisi işletmek suçlamasıyla mahkûm edildi. Bu dava, protokol geliştiricilerinin hukuki riskini somut biçimde ortaya koydu.

CLARITY Yasası'nın Nisan ayında Senato Bankacılık Komitesi'nde işaretleme aşamasına geçmesi bekleniyor. Lummis, BRCA güvencelerinin yürürlüğe girebilmesi için yasanın bir an önce kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdi.