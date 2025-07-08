Semler Scientific, Bitcoin portföyünü genişletiyor

Semler Scientific, Bitcoin portföyünü genişletiyor
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Nasdaq'ta işlem gören Semler Scientific, Bitcoin rezervini genişletmeye devam ediyor. Şirket son olarak 187 Bitcoin daha satın alarak toplam rezervlerini 4.636 BTC'ye çıkardı. BTC başına ortalama 106.906 dolar ödenen bu yatırımla firma, kâğıt bazında 72 milyon dolarlık kazanç elde etti. Kurumsal Bitcoin biriktirme yarışında 15. sırada yer alan şirket stratejisini sürdürüyor.

Kurumsal Bitcoin benimseyen sayısı hızla artarken sağlık teknolojisi şirketi Semler Scientific, stratejik alımlarını sürdürüyor. Şirketin hisse senedi satışından elde ettiği gelirlerle gerçekleştirdiği bu yatırım, Michael Saylor'ın öncülüğündeki Bitcoin hazine stratejisinin yaygınlaşmasını gösteriyor.

Michael Saylor Modelini Takip Eden Şirket Satın Alımlarını Hızlandırıyor

Semler Scientific'in 4 Haziran ile 2 Temmuz arasındaki Bitcoin alımları, şirketin hisse satış düzenlemesi aracılığıyla finanse edildi. Firma Barclays Capital, Cantor Fitzgerald ve diğer finansal kurumlarla yaptığı anlaşma kapsamında toplam 500 milyon dolara kadar hisse satış yetkisine sahip.

Şirketin Bitcoin stratejisi, Strategy ve Tesla gibi öncü firmaları takip ediyor. Semler Scientific, Bitcoin varlıklarının etkinliğini ölçmek için BTC Yield adı verilen temel performans göstergesini kullanıyor.

Bu ölçüt, şirketin Bitcoin varlıkları ile varsayılan seyreltilmiş tedavüldeki hisse sayısı arasındaki oranın dönemler arası değişimini temsil ediyor. Yıl başından bu yana Semler yüzde 29'luk bir BTC Yield elde etti.

Kurumsal Bitcoin biriktirme yarışında şu anda 135 halka açık şirket bulunuyor. Semler Scientific'in toplam Bitcoin varlıkları yaklaşık 502 milyon dolar değerindeyken, ortalama satın alma maliyeti Bitcoin başına 92.753 dolar olarak hesaplanıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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