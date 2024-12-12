Şehir finansmanında Bitcoin dönemi başlıyor

Vancouver belediye meclisi, şehrin finansal sistemlerine Bitcoin'i entegre etmeyi hedefleyen önemli bir kararı yürürlüğe koydu. Geleneksel para birimlerinin değer kaybı ve enflasyonist baskılarına karşı alternatif arayan şehir yönetimi, Bitcoin stratejisinin fizibilitesi, riskleri ve potansiyel faydaları konusunda kapsamlı bir araştırma başlatıyor. Bu karar, Vancouver'ı Kuzey Amerika'nın önde gelen kripto dostu şehirlerinden biri olmaya aday gösteriyor.

Vergi ve Harçlar Bitcoin ile Ödenebilecek

Vancouver belediye meclisinin bu kararı, kripto para dünyasında büyük yankı uyandırdı. Belediye Başkanı Ken Sim'in "insanlık tarihinin en büyük icadı" olarak nitelendirdiği Bitcoin, şehrin finansal sisteminde köklü değişikliklere öncülük edecek.

Meclis tarafından onaylanan önerge kapsamında, vergi ve harçların Bitcoin ile tahsilatı, şehrin finansal rezervlerinin bir kısmının Bitcoin'e dönüştürülmesi ve Blockchain teknolojisinin belediye hizmetlerine entegrasyonu planlanıyor. Bu değişikliklerin uygulanabilirlik çalışması 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanacak.