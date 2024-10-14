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Seçim anketleri tarih oldu: Blockchain teknolojisi seçim tahminlerinde yeni çağ başlattı

Seçim anketleri tarih oldu: Blockchain teknolojisi seçim tahminlerinde yeni çağ başlattı
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2024 ABD başkanlık seçimleri için sayılı günler kala kripto tabanlı tahmin piyasaları büyük bir sıçrama yaşadı. Üçüncü çeyrekte bahis hacmi yüzde 565 artarak 3,1 milyar dolara ulaştı. Polymarket platformu, piyasanın yüzde 99'una hakim olurken eski ABD Başkanı Donald Trump yarışta önde görünüyor. Bu gelişme, kripto teknolojisinin geleneksel anketlere alternatif olabileceğini gösteriyor.

Kripto para ekosistemi, geleneksel finans ve politika dünyasını derinden etkilemeye devam ediyor. Merkeziyetsiz tahmin piyasaları, ABD başkanlık seçimleri gibi küresel öneme sahip olayları öngörmede yeni bir çığır açıyor. Bu platformlar, seçmenlerin ve yatırımcıların görüşlerini doğrudan yansıtarak, geleneksel anket sistemlerinin ötesinde bir öngörü sunma potansiyeli taşıyor. Elon Musk gibi teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinin de dikkatini çeken bu trend, kripto para teknolojisinin beklenmedik alanlardaki uygulamalarını ortaya koyuyor.

Merkeziyetsiz Tahmin Piyasalarında Yüzde 565'lik Büyüme Yaşandı

Tahmin piyasaları, 2024'ün üçüncü çeyreğinde çekici bir yükseliş yaşadı. Bahis hacmi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 565,4 artarak 3,1 milyar dolara ulaştı. Bu yükseliş, ABD başkanlık seçimlerine yönelik artan ilgiden kaynaklandı.

Polymarket, tahmin piyasasında lider konumunu sürdürüyor. Eylül 2024 itibarıyla piyasanın yüzde 99'undan fazlasına hakim durumda. Platform, yılbaşından bu yana işlem hacminin yüzde 46'sını ABD başkanlık seçimleri anketinden elde etti.

Eski Başkan Donald Trump, Polymarket verilerine göre şu anda Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in sekiz puan önünde yer alıyor. Trump'ın seçimi kazanma olasılığı yüzde 53,8 olarak gösterilirken, Harris'in kazanacağını düşünenlerini oranı yüzde 45,3'te kaldı.

Elon Musk, merkeziyetsiz tahmin piyasalarının 2024 ABD seçiminin sonuçlarını öngörmede geleneksel anketlerden daha doğru olabileceğini savundu. Bu görüş, kripto teknolojisinin politik tahminler alanında potansiyel bir dönüm noktası olabileceğine işaret ediyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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