SEC Solana ETF onayı için son aşamaya geldi

Spot Solana borsada işlem gören fonları için yapılan başvurular yakın zamanda kritik bir aşamaya geldi. Yatırım devleriyle SEC arasındaki devam eden toplantılar prospektüs dilinin iyileştirilmesi yönünde ilerleme kaydedildiğini gösteriyor.

Yedi Şirket Solana ETF İçin SEC'e Son Başvuruyu Yaptı

NovaDius Wealth başkanı Nate Geraci, değişikliklerin SEC ve ihraççılar arasında iyileştirmeler yapıldığının kanıtı olduğunu belirtti. Geraci, X (eski adıyla Twitter) platformundaki paylaşımında "Açıkça SEC ile ihraççılar arasındaki diyalog prospektüs dilini iyileştiriyor." ifadelerini kullandı.

Grayscale'in başvurusu, fonu için SOL cinsinden ödenecek yüzde 2,5 ücret talep etmeyi planladığını açıkladı. Bu gelişme, ETF ücret yapılarının netleştiği ve onay sürecinin ilerlemekte olduğuna işaret ediyor.

SEC, XRP'den DOGE'ye kadar olanları takip eden fonlardan düzinelerce diğer kripto fonuyla birlikte SOL ETF'inin başlatılması için çeşitli teklifleri değerlendiriyor. Kurum, Trump yönetimi altında dijital varlıklara daha destekleyici bir duruş sergileyerek fonların potansiyel nihai onayının işaretlerini sundu.

Bu haftanın başlarında SEC hem spot Bitcoin hem de Ethereum ETF'leri için ayni itfaları onayladı ve Bitcoin fonları için opsiyon limitlerini artırdı. Perşembe günü düzenleyici Başkanı Paul Atkins, SEC'in kurallarını güncelleme adına "Project Crypto"yu tanıttı ve SEC'in daha önce söylediğinin aksine "kripto varlıkların çoğunun menkul kıymet olmadığını" belirtti.