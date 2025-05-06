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SEC Litecoin ETF kararını erteledi

SEC Litecoin ETF kararını erteledi
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SEC, Canary Funds'ın Litecoin ETF başvurusu hakkındaki kararını erteledi ve ilk kez bu tür bir başvuru için kamuoyundan resmi görüş talep etti. Kurum, özellikle Litecoin tabanlı yatırım fonunun piyasa manipülasyonunu önleyecek şekilde tasarlanıp tasarlanmadığı konusunda endişelerini dile getirirken, uzmanlar Trump yönetiminin kripto para politikasındaki değişimin işareti olduğunu belirtiyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) pazartesi günü açıkladığı kararda, Canary Funds'ın Litecoin ETF başvurusu için kamuoyu görüşlerine başvurulacağı duyuruldu. Ocak ayında göreve Donald Trump yönetiminin kripto varlıklara yönelik yaklaşımı, düzenleyici kurumların politikalarına doğrudan yansımaya başladı. Yeni SEC Başkanı Paul Atkins'in dijital varlıkların "büyük faydalar" sağlayacağını belirtmesi ve kurumun daha önce kripto şirketlerine açtığı çeşitli davaları düşürmesi, sektörde olumlu bir hava yaratıyor.

SEC Litecoin ETF Kararında Kamuoyunun Görüşlerine Başvuruyor

Düzenleyici kurumun paylaşılan dosyalamasında, "Hileli ve manipülatif eylem ve uygulamaları önlemeye yönelik tasarlanıp tasarlanmadığı veya Komisyon tarafından daha önce düşünülmemiş herhangi bir yeni veya alışılmadık endişe doğurup doğurmadığı konusunda yorum" talep edildiği belirtildi.

SEC son bir hafta içinde XRP, Hedera ve Dogecoin ETF'lerinin de aralarında bulunduğu kripto varlık yatırım fonları için onlarca başvuruyu değerlendirme sürecinde bekletiyor. Bu durum, kurumun kripto para piyasalarına yönelik kapsamlı bir inceleme süreci yürüttüğünü gösteriyor.

Uzmanlar, Trump yönetiminin kripto sektörüne karşı daha olumlu bir tutum sergilediğini vurguluyor. Ocak ayında makamı devralan Paul Atkins liderliğindeki SEC'in, önceki yönetimin aksine kripto şirketlerine karşı açılan çeşitli davaları düşürmesi ve sektör temsilcileriyle diyalog kurması, düzenleyici yaklaşımda önemli bir değişimin habercisi olarak yorumlanıyor.

ETF analisti James Seyffart, X platformunda paylaştığı gönderisinde, Litecoin ETF'nin diğer alternatif kripto varlıklara kıyasla SEC'ten erken onay alma şansının en yüksek olduğunu belirtti. Verilere göre kripto yatırım alanında önde gelen firmalardan Grayscale, CoinShares ve Canary Funds, Litecoin ETF pazarında öncü olmak için mücadele veriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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