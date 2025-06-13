SEC eski yönetimin kripto kurallarını toplu halde iptal etti

Donald Trump'ın başkanlığa dönmesiyle kripto dünyasında beklenen değişim başladı. SEC'in ilan ettiği kapsamlı iptal kararı, Gary Gensler döneminde hazırlanan onlarca düzenlemeyi tarihe gömdü. Coinbase gibi büyük borsaların hukuk müşavirleri bu gelişmeyi sosyal medyada zaferle karşıladı.

Trump Yönetimi Biden Kripto Para Düzenlemelerini Sildi

SEC'in iptal ettiği 14 kural arasında kripto sektörü için en kritik düzenlemeler bulunuyordu. Kural 3b-16, DeFi protokollerini menkul kıymet borsası olarak sınıflandırabilecek geniş bir tanım içeriyordu.

Bu düzenleme yürürlüğe geçseydi, birçok DeFi protokolü geleneksel borsalarla aynı düzenleyici gerekliliklere tabi olacaktı. SEC'in önerdiği tanım, "alıcı ve satıcıları bir araya getiren sistemleri" kapsadığı için merkezi olmayan protokollerin çoğunu etkileyebilirdi.

Kripto saklama gereklilikleri konusundaki iptal edilen kural da sektör için büyük önem taşıyordu. Mart 2023'te önerilen Danışman Müşteri Varlıklarını Koruma kuralı, yatırım firmalarını kripto dahil tüm müşteri varlıklarını "nitelikli saklayıcı" ile tutmaya zorlayacaktı.

Çoğu kripto borsası ve cüzdan sağlayıcısı bu tanıma uymadığı için birçok danışman şirket sağlayıcı değiştirmek veya kripto alanından çıkmak zorunda kalabilirdi. Bu iptal, kripto sektöründeki firmaların daha esnek çalışmasını sağlıyor.