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Sam Altman projesi Worldcoin yeni bir boyut kazanıyor

Sam Altman projesi Worldcoin yeni bir boyut kazanıyor
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Sam Altman destekli Worldcoin projesi, World Network olarak yeniden markalandı ve World Chain adlı Ethereum tabanlı Layer 2 Blockchain ağını başlattı. 10 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan proje, dijital kimlik çözümleriyle yapay zeka çağında insanı merkeze almayı hedefliyor.

Kripto para dünyasının en tartışmalı projelerinden Worldcoin, yeni bir kimliğe sahip. World Network adını alan proje, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın vizyonuyla şekilleniyor. Projenin omurgasını oluşturan World Chain, Ethereum güvenceli bir Layer 2 çözümü olarak dikkat çekiyor. Bu değişim, kripto sektörü ve dijital kimlik alanında önemli bir etki yaratmaya hazırlanıyor.

Proje 160 Ülkede 10 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

World Network, üç temel bileşen üzerine inşa edildi. Bunlar World Chain, World ID ve Worldcoin olarak karşımıza çıkıyor. Bu yapı, gerçek ve doğrulanmış insanlardan oluşan bir ağ oluşturmayı amaçlıyor.

World Chain, Ethereum'un güvenliğini kullanan bir Layer 2 çözümüdür. Optimism, Alchemy, Uniswap, Safe, Dune ve Etherscan gibi önemli oyuncular tarafından desteklenen bu Blockchain ağı, kullanıcı işlemleriyle OP Mainnet aktivitesinin yaklaşık yüzde 44'ünü oluşturuyor.

Projenin en tartışmalı yönü olan World ID, kullanıcıların biyometrik verilerini (iris taraması) kullanarak dijital kimliklerini doğruluyor. Bu işlem, metal bir küre aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Karşılığında kullanıcılar, çevrim içi bir "pasaport" ve WLD kripto para birimi alıyor.

World Network, 160 ülkede 10 milyondan fazla kullanıcıya erişti.Bu rakam, projenin küresel boyutta ilgi gördüğünü gösteriyor.

Proje, yapay zeka çağında insanı merkeze alan bir gelecek vizyonunu benimsiyor. Bu yaklaşım, giderek otomatikleşen bir dünyada insan kimliğinin önemini vurguluyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Kripto Para Yapay Zeka Sam Altman Blockchain Ethereum

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