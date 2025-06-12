Sam Altman destekli World projesi USDC'yi bünyesine kattı

Sam Altman destekli World projesi USDC'yi bünyesine kattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OpenAI CEO'su Sam Altman tarafından desteklenen World projesi, Circle ile ortaklık kurarak 27 milyon kullanıcısına doğrudan USDC erişimi sağladı. 160 ülkede aktif olan platform, iris taraması teknolojisiyle kimlik doğrulaması yapıyor. ABD'de 6 şehirde hizmet vermeye başladı.

Stablecoin ihraççısı Circle, yaptığı açıklamada USDC'nin OpenAI CEO'su Sam Altman'ın kripto projesi World'de canlı olduğunu belirtti. Bu karar, her iki Blockchain projesinin de Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük ilerlemeler kaydetmesinin ardından gerçekleşti. Circle geçen hafta New York Menkul Kıymetler Borsası'nda hisselerinin erken işlemlerde yükselmesine neden olan beklenen halka arzda işlem görmeye başlamıştı.

Circle ve World Stratejik Ortaklığını Duyurdu

World, yaptığı açıklamada "World'de yaklaşık iki milyon insan zaten World App cüzdanlarında köprülenmiş USDC'ye sahipti." dedi. Platform, bunun artık doğrudan Circle tarafından sağlanan yerel USDC'ye yükseltildiğini belirtti. World'ün 160'tan fazla ülkede 27 milyondan fazla kullanıcısıyla benzersiz bir şekilde küresel olarak dağıtıldığını vurguladı.

Circle ayrıca zincirler arası transfer protokolü CCTP V2'nin de World Blockchain ağında canlı olduğunu açıkladı. Bu teknoloji desteklenen zincirler arasında USDC transferini daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getirecek. Geliştiricilerin, işletmelerin ve tüketicilerin hızlı ve kolay bir şekilde fon transfer edebilmesi ve DeFi birleştirilebilirliğinden tam olarak faydalanabilmesi anlamına geliyor.

World yakın zamanda Atlanta, Austin, Los Angeles, Miami, Nashville ve San Francisco dahil olmak üzere altı Amerikan şehrinde başladı. World ID'ye kaydolan kullanıcılar doğrulama için iris taramasından geçiyor ve ardından WLD tokenları alıyorlar. Projenin ardındaki temel ilke, giderek artan yapay zeka odaklı internette insanları botlardan ayırt edebilecek altyapı inşa etmektir.

World ayrıca kullanıcıların WLD tokenları ve diğer dijital varlıkları kullanarak ürün ve hizmetler için ödeme yapmalarına olanak tanıyacak bir Visa kartı çıkarma planlarına sahip. ABD lansmanını desteklemeye yardımcı olmak için World, geçen ay proje yatırımcıları Andreessen Horowitz ve Bain Capital Crypto'ya 135 milyon dolar değerinde WLD sattı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir

Trump'tan dünyayı tedirgin eden Orta Doğu mesajı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye nükleer resti

Tansiyon git gide yükseliyor! Pezeşkiyan'dan tarihi nükleer resti
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor

İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıta okkalı zam
Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya önemli gelişmeyi bu fotoğrafı paylaşarak duyurdu

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha

Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı

Cumhuriyet rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış bedeli
Aziz Yıldırım'dan sürpriz buluşma! Kongre üyeleriyle toplantı yaptı

Apar topar harekete geçtiler! Aziz Yıldırım bakın ne yaptı
Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

Dünyaca ünlü isim Galatasaray formasını giydi taraftarı heyecan bastı
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt

Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor

İsrail'in alıkoyduğu gemideydi! Türk aktivistin akıbeti belli oldu
Daha yeni satın aldığı takım küme düştü! Taraftarlar kulübü satmasını istiyor

Yeni satın aldığı takım küme düştü! Taraftar kulübü satmasını istiyor
title