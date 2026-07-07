Rusya'nın en büyük bankası kripto hizmetine hazırlanıyor

Yerel habere göre Sberbank başkan yardımcısı Kirill Tsarev, cüzdanı yasanın yürürlüğe girmesinden birkaç ay sonra kullanıma sunmayı, saklama altyapısını ise 1 Aralık'a kadar tamamlamayı amaçladıklarını söyledi. Hizmet, Sber ve Sber Investments uygulamalarına eklenecek.

İnternet sitelerindeki bilgilere göre Sberbank, Rusya'daki bankacılık varlıklarının yaklaşık üçte birini elinde tutuyor ve ülkenin en yaygın şube ağını yönetiyor. Bankanın çoğunluk hissesini Rus hükümeti elinde bulunduruyor.

DÜZENLEME 1 EYLÜLDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Merkez Bankası birinci başkan yardımcısı Vladimir Chistyukhin'e göre dijital varlıkları düzenleyen çerçevenin 1 Eylül'de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yeni yasa, dijital varlık saklama, alım satım ve sınır ötesi takas alanında çalışan şirketler için bir lisans sistemi getirecek.

Tsarev, kesin lansman takviminin yasanın son hâlinin yayımlanmasına ve güncellenen Sber uygulamalarının çevrimiçi mağazalarda yerini almasına bağlı olduğunu belirtti. Habere göre Android kullanıcıları yeni arayüze iOS kullanıcılarından daha erken kavuşabilir. Tsarev ayrıca, tasarıya önerilen bir değişiklik kapsamında Sberbank'ın Rusların yabancı borsalarda işlem yapmasına aracılık etmeyi değerlendirebileceğini, ancak son kararın yerel düzenlemelere ve döviz kurallarına bağlı olduğunu ekledi.

VTB VE MOSCOW EXCHANGE 2026'DA KRİPTOYA HAZIRLANIYOR

Habere göre VTB ve T-Bank Group da yasa yürürlüğe girdikten sonra kripto para için kendi dijital saklama altyapılarını kurmayı planladıklarını açıkladı. Bu adımlar, ülkedeki en büyük finans kuruluşlarının aynı düzenlemeyi beklediğini gösteriyor.

Moscow Exchange ise kripto işlemlerine 2026 sonuna kadar başlamayı hedeflediğini duyurdu. Böylece yeni yasa, Rusya'nın en büyük bankalarını ve borsasını neredeyse eşzamanlı biçimde kripto sahnesine taşıyacak.