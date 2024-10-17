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Rusya ilk kripto para işlemleri için tarih verdi

Rusya ilk kripto para işlemleri için tarih verdi
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Rusya Merkez Bankası, deneysel yasal düzenleme altında, uluslararası ödemelerde kripto para kullanımını test edeceğini açıkladı. Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, 2024 sonuna kadar ilk işlemlerin gerçekleşeceğini ve bu sürecin üç yıla kadar devam edebileceğini belirtti. Ülkede kripto para birimlerinin kullanımının geleceği, deneyin sonuçlarına göre belirlenecek.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ülkenin deneysel yasal düzenleme çerçevesinde 2024 yıl sonuna kadar ilk kripto para birimi işlemlerini gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu. Bu yeni düzenleme, uluslararası yerleşimlerde kripto para kullanımını mümkün kılacak. Yeni yasal düzenlemeler ve deneyin geleceği hakkında kararlar, deney sonuçlarına göre şekillenecek.

Rusya Kripto Para Kullanımıyla Yeni Bir Döneme Giriyor

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ülkenin kripto para alanında önemli bir adım attığını duyurdu. Finopolis 2024 etkinliğinde konuşan Nabiullina, deneysel yasal düzenleme kapsamında ilk kripto para işlemlerinin 2024'ün sonlarına doğru gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.

Konu hakkında yaptığı açıklamada, "Yılın bitimine yakın ilk işlemlerin tamamlanacağını umuyoruz." ifadelerini kullanan Nabiullina, sektörün bu gelişmeye gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti. Nabiullina açıklamasında ayrıca, uluslararası ödemelerle ilgili olan bu işlemlerin gizlilik içinde yürütüldüğünü, bu nedenle katılımcılar ve işlem hacimleri hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılamayacağını vurguladı.

Rusya Merkez Bankası Başkanı, deneysel sürecin en fazla üç yıl sürebileceğini ifade ederken, olumlu sonuçlar alınması halinde bu sürenin kısalabileceğini de sözlerine ekledi. Nabiullina ayrıca süreç sonunda, mevcut kripto para düzenlemelerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağına karar verileceğini belirtti.

Rusya'da daha önce yasaklı olan kripto paraların ödeme aracı olarak kullanımı, 1 Eylül'de yürürlüğe giren yeni bir yasayla kısmen serbest bırakıldı. Bu yasa, deneysel rejim çerçevesinde dış ticaret işlemlerinde kripto para birimlerinin kullanımına olanak tanıyor.

Nabiullina, Temmuz ayında da benzer bir açıklama yaparak, yıl bitmeden ilk kripto ödemelerinin gerçekleşebileceğini öngördüklerini belirtmişti. Bu son açıklama, Rusya'nın kripto para alanındaki politika değişikliğinin somut adımlara dönüşmeye başladığını gösteriyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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