Rusya, bireysel yatırımcılara kripto piyasasının kapısını açıyor

Güncelleme:
Rusya, yeni yasa tasarısıyla nitelikli yatırımcı statüsü taşımayan bireysel kullanıcılara kripto para alım satımı yapma imkânı tanımaya hazırlanıyor. Tasarı, bahar döneminde parlamentoda görüşülecek.

Rusya, kripto para piyasasına bireysel yatırımcıların erişimini kolaylaştırmak için yeni bir adım atıyor. Devlet haber ajansı TASS'ın haberine göre Devlet Duması Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, yasa tasarısının hazır olduğunu ve bahar yasama döneminde gündeme alınacağını açıkladı. Aksakov, verdiği röportajda, "Kripto paraları özel finans düzenlemesi kapsamından çıkaran bir tasarı hazırlandı. Bu sayede kripto paralar günlük hayatımızın bir parçası haline gelecek." dedi.

BİREYSEL YATIRIMCILARA LİMİT GETİRİLİYOR

Yeni düzenleme çerçevesinde bireysel yatırımcıların kripto alımlarına sınır getirilecek. Aksakov'un açıklamalarına göre Rusya'nın nitelikli yatırımcı kriterlerini karşılamayan bireyler en fazla 300.000 ruble (yaklaşık 3.800 dolar) değerinde kripto para satın alabilecek. Profesyonel piyasa katılımcıları için ise böyle bir limit söz konusu olmayacak.

Tasarının yurt içi işlemlerin ötesinde uluslararası kullanımı da kolaylaştırması bekleniyor. Aksakov, düzenlemenin sınır ötesi ödemeleri ve Rusya menşeli tokenlarının yurt dışı piyasalarda işlem görmesini mümkün kılacağını belirtti.

MERKEZ BANKASI DA HAREKETE GEÇMİŞTİ

Bu gelişme, Rusya'nın bireysel yatırımcıların kripto piyasasına katılımına yönelik kısıtlamaları gevşetmeye hazırlandığına ilişkin daha önceki raporların ardından geldi. Aralık ayında Rusya Merkez Bankası, nitelikli olmayan yatırımcıların risk farkındalık testi geçtikten sonra kripto alım satımı yapabilmesine olanak tanıyan bir çerçeve önerisi sunmuş, ancak anonim veya gizlilik odaklı dijital varlıkların yasaklı kalmasını savunmuştu.

Aynı dönemde Maliye Bakanı Anton Siluanov da Maliye Bakanlığı ile merkez bankasının, tanımlanmış risk eşikleriyle bireysel erişime izin vermek için koordineli bir yaklaşım üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Her iki kurum da bireysel kripto işlemlerinin ve yatırımlarının hacmine üst sınır konulmasının sistemik riski azaltmak için kritik önem taşıdığını vurguluyor.

Burak KÖSE
