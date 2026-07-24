Robinhood CEO'sunun hesabı ele geçirildi

Gönderi, kullanıcıların dolandırıcılık olduğunu fark edip diğerlerini uyarmasından önce 20 dakikadan kısa sürede 175 binden fazla görüntülenme aldı. Zincir üstü izleme hesaplarına göre paylaşım, Robinhood'un kendi blok zinciri Robinhood Chain üzerinde işlem gören sahte bir tokene yönlendiriyordu. Ağın blok zinciri gezgini, tokenin sözleşme adresini "olası dolandırıcılık" olarak işaretledi.

Robinhood, kurumsal iletişim hesabı üzerinden hesabın ele geçirildiğini doğruladı. Şirket, erişimi yeniden sağlamak için X ile çalıştığını ve gönderinin kaldırıldığını duyurdu.

SALDIRGANLAR YAKLAŞIK 650 ETHEREUM İSTİSMAR ETTİ

Zincir üstü izleme hesaplarının aktardığına göre saldırganlar, 1,2 milyon ile 1,3 milyon dolar arasında değere sahip yaklaşık 650 Ethereum'u istismar etti. Bir zincir üstü araştırmacı, saldırgan grupla bağlantılı görünen bir cüzdan adresi belirlediğini öne sürdü. Araştırmacıya göre bu cüzdan, 126,81 dolar harcayarak 47,2 milyon VLAD tokeni satın aldı. Güncel fiyatlara dayanan tahmine göre pozisyon yaklaşık 159 bin dolarlık gerçekleşmemiş kâr taşıyor. Bu iddialar bağımsız olarak doğrulanamadı.

ROBINHOOD CHAIN MEMECOIN İŞLEMLERİNDE POPÜLER HALE GELDİ

Robinhood Chain, 1 Temmuz'da faaliyete geçti ve özellikle Cashcat gibi memecoinlerin işlem gördüğü popüler bir mecraya dönüştü. Sektör verilerine göre ağ günde yaklaşık 6 milyon işlem gerçekleştiriyor ve merkeziyetsiz borsalardaki kümülatif hacmi yaklaşık 9 milyar dolara ulaştı. Bu hacmi ağırlıklı olarak yüksek riskli memecoinler sürüklüyor. Tenev daha önce Robinhood Chain'i gerçek dünya varlıkları için en iyi zincir olarak kurduklarını, fakat zincirin memeler için de gayet iyi çalıştığını yazmıştı. Robinhood Chain, Arbitrum Orbit altyapısı üzerine kurulu bir Ethereum ikinci katman ağı olarak çalışıyor.

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