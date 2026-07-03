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Robinhood CEO'su Tenev: Kriptonun geleceği memecoinlerde değil

Robinhood CEO'su Tenev: Kriptonun geleceği memecoinlerde değil
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Robinhood CEO'su Vlad Tenev, kripto para sektörünün geleceğinin memecoinlerde değil gerçek dünya varlıklarında olduğunu savundu. Tenev'e göre geleneksel finans ile kripto birleşiyor ve sektörün bir sonraki büyüme dalgası varlıkların zincir üstüne taşınmasından gelecek.

Tenev, verdiği demeçte kriptonun geleceğinin gerçek dünya varlıklarında olduğunu söyledi. Robinhood CEO'su, bir varlık temel bir işleve bağlı değilse üretken sayılamayacağını belirterek "Bir milyon farklı memecoin üretmenin faydası ne?" diye sordu.

Açıklama, Robinhood'un tokenlaştırılmış hisse hizmetini genişletmesinin bir gün ardından geldi. Şirket çarşamba günü, uygun kullanıcıların tokenlaştırılmış hisseleri günün her saati işlem yapmasına ve bu varlıkları ileride DeFi ekosisteminde teminat olarak kullanabileceği kredi havuzlarına yönlendirmesine olanak tanıyan Stock Tokens hizmetini başlattı. Şirket ayrıca kullanıcılara OpenAI gibi halka kapalı şirketlere erişim sunmanın yollarını arıyor.

TENEV BİTCOİN'İN ÖNEMİNİ YİTİRMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Kripto piyasasının kalıcı bir kışa girip girmediği sorulan Tenev, geleneksel finans ile kriptonun birleştiğine olan inancını dile getirdi. Perakende yatırımcılar için bir hisse alım satım uygulaması olarak başlayan Robinhood, son dönemde ABD hisselerini ve halka kapalı şirketlerin türevlerini kapsayacak şekilde tokenlaştırılmış varlık sunumunu genişletiyor.

Tenev, "Kripto, finansal piyasaları çalıştıran bir altyapıya dönüşüyor." dedi ve geleneksel raylarda çalışan her şeyin zamanla zincir üstüne taşınacağını, bunu durdurulamayan bir yük trenine benzeterek anlattı. Robinhood CEO'su, Bitcoin'in öneminin azalacağını düşünmediğini, ancak sektörün bir sonraki büyüme aşamasının gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılmasından geleceğini söyledi.

KRİPTO PİYASASI BU YIL 1 TRİLYON DOLAR KAYBETTİ

Tenev'in açıklamaları, kripto piyasasının zorlu bir yıl geçirdiği bir döneme denk geldi. Başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere dijital varlıklar yıl boyunca geriledi ve toplam kripto piyasası yaklaşık 1 trilyon dolar değer kaybetti. Bitcoin yıl başından bu yana yüzde 30 düşüşle yaklaşık 62 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.

Sektör için parlak nokta ise artan kurumsal benimseme oldu. Wall Street firmaları ve büyük ödeme şirketleri, blok zinciri teknolojisini ve tokenlaştırılmış varlıkları giderek daha fazla benimsiyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Haberler.com
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