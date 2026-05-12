Ripple'dan kurumsal aracılıkta 200 milyon dolarlık hamle

Birimin başkanı Noel Kimmel ek sermayenin daha geniş bir kurumsal müşteri kitlesine hizmet vermesini sağlayacağını belirtti. Neuberger Berman yönetim altında 560 milyar doları aşan varlığa sahip küresel bir yatırım yöneticisi olarak faaliyet gösteriyor.

HIDDEN ROAD SATINALIMI KURUMSAL ARACILIKTA ZEMİN HAZIRLADI

Şirket prime aracılık platformu Hidden Road'u 2025'te yaklaşık 1,25 milyar dolara satın almıştı. Satın alma sırasında Hidden Road yıllık yaklaşık 3 trilyon dolarlık işlem hacmi takas ediyor ve 300'den fazla kurumsal müşteriye hizmet veriyordu. İşlem bir kripto şirketinin küresel bir prime broker satın aldığı bilinen ilk vaka olmuştu.

Satın almadan bu yana birimin gelirini üçe katladığını açıkladı ancak birim karlılığı veya 200 milyon dolarlık tesisten ne kadar kullanıldığı hakkında bilgi vermedi. Birim daha sonra Ripple Prime olarak yeniden markalandı.

RİPPLE PRİME'DA ENTEGRASYONLAR GENİŞLİYOR

Birim kurumsal benimsenmede de ilerleme kaydediyor. Geçen ay kripto borsası Bullish platformla entegrasyonunu genişleterek kurumsal müşterilere Bitcoin opsiyon ticaretine doğrudan erişim sağladı. Entegrasyonda Ripple USD (RLUSD) dahil stablecoinler teminat olarak kabul ediliyor.