Haberler

Ripple'dan kurumsal aracılıkta 200 milyon dolarlık hamle

Ripple'dan kurumsal aracılıkta 200 milyon dolarlık hamle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ripple kurumsal prime aracılık birimi Ripple Prime'ın kredi kapasitesini artırmak için Neuberger Berman tarafından yönetilen fonlardan 200 milyon dolarlık kredi tesisi sağladı. Tesis hedge fonları, işlem şirketleri ve hem kripto hem geleneksel piyasalarda faaliyet gösteren diğer kurumsal müşterilere marj kredileri ve finansman ürünleri sunmayı mümkün kılacak.

Birimin başkanı Noel Kimmel ek sermayenin daha geniş bir kurumsal müşteri kitlesine hizmet vermesini sağlayacağını belirtti. Neuberger Berman yönetim altında 560 milyar doları aşan varlığa sahip küresel bir yatırım yöneticisi olarak faaliyet gösteriyor.

HIDDEN ROAD SATINALIMI KURUMSAL ARACILIKTA ZEMİN HAZIRLADI

Şirket prime aracılık platformu Hidden Road'u 2025'te yaklaşık 1,25 milyar dolara satın almıştı. Satın alma sırasında Hidden Road yıllık yaklaşık 3 trilyon dolarlık işlem hacmi takas ediyor ve 300'den fazla kurumsal müşteriye hizmet veriyordu. İşlem bir kripto şirketinin küresel bir prime broker satın aldığı bilinen ilk vaka olmuştu.

Satın almadan bu yana birimin gelirini üçe katladığını açıkladı ancak birim karlılığı veya 200 milyon dolarlık tesisten ne kadar kullanıldığı hakkında bilgi vermedi. Birim daha sonra Ripple Prime olarak yeniden markalandı.

RİPPLE PRİME'DA ENTEGRASYONLAR GENİŞLİYOR

Birim kurumsal benimsenmede de ilerleme kaydediyor. Geçen ay kripto borsası Bullish platformla entegrasyonunu genişleterek kurumsal müşterilere Bitcoin opsiyon ticaretine doğrudan erişim sağladı. Entegrasyonda Ripple USD (RLUSD) dahil stablecoinler teminat olarak kabul ediliyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı

Özkan Yalım'ın ifadesi sonrası ilk hamle! Özel'e yakın isim gözaltında
Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasında

AK Parti'ye geçiyor, geçecek derken ilk görüntü geldi

Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar

Memur olmak isteyenlere müjde! Binlerce kişi alınacak, işte kadrolar
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSerdar Bircan:

200 milyon dolar tesisle birim geliri üçe katladıysa bu başarı demek. Tabi detay biraz eksik kalmış ama kurumsal kripto pazarında bu kadar büyük oyuncuların ortaya çıkması işi şekillendiriyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeynalabidin Özdoğan:

İlginç bir kalkınma ?? Neuberger Berman gibi dev bir şirketin arkasında olması ciddi bir destek demek ?? Ama acaba Hidden Road satın alımından sonra gerçek kar marjları nasıl? Verileri tam açıklasalar daha iyi olurdu ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNurdan Erdem:

Ripple çok güzel bir hamle yapıyor, böyle gelişmeleri görmek beni çok mutlu ediyor!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı

Eskort skandalına adı karışan futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada

İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Feci olay kamerada
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi

Okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı

600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı

Eskort skandalına adı karışan futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada

İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Feci olay kamerada
Bunlar nasıl çocuk! Önce kediyi bıçakladılar sonra esnafı tehdit ettiler

Bunlar nasıl çocuk! Kediyi bıçaklayıp esnafı tehdit ettiler