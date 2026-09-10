Ripple'dan CLARITY oylaması öncesi Senato'ya kripto mesajı

Alderoty'nin çağrısının merkezinde yasa yapıcıların sektör temsilcileri dışındaki kişileri de dinlemesi yer aldı. Paylaşımında, senatörlerin "dijital varlığı olan gerçek insanlarla" buluşmasını ve federal kuralların günlük kullanıcıları nasıl etkileyeceğini doğrudan onlardan dinlemesini istedi. Görüşmelerin lobiciler, sektör yöneticileri ve ticaret gruplarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini savundu.

Ripple yöneticisi çağrısını National Cryptocurrency Association'ın (NCA) Harris Poll ile yürüttüğü araştırmaya dayandırdı. Araştırmaya göre ABD'de 67 milyondan fazla yetişkin kripto para tutuyor. Bu sayı yaklaşık her dört Amerikalı yetişkinden birine karşılık geliyor. Alderoty'nin çağrısı, şirketler ve bankalar etrafında yürüyen lobi faaliyetlerine bireysel yatırımcı boyutunu ekliyor.

KONGREYLE 50 BİN KEZ TEMAS KURULDU

Oylama yaklaşırken lobi faaliyetleri iki cepheden hızlandı. Kripto yanlısı grup Stand With Crypto'nun destekçileri, ağustos ayında Kongre üyelerine yaklaşık 50 bin kez telefon ya da e-postayla ulaştı. Grup ayrıca görüşmeler ayarladı ve yerel gazetelerde görüş yazılarının yayımlanmasını sağladı. Buna karşılık bankacılık kuruluşları kendi kampanyalarını yürüttü. Independent Community Bankers of America, yerel bankacılardan senatörlere ulaşmasını istedi. Kuruluş, stablecoinlere ödül veya getiri verilmesinin banka mevduatını azaltabileceğini ve yerel kredileri zayıflatabileceğini savunuyor.

15 Eylül'deki oylama tasarının kabul edilip edilmeyeceğini belirlemeyecek. Senato, tasarının görüşülmesine geçilmesini sağlayacak önerge için usul oylaması yapacak. Oylamanın kabulü, Senato'nun tasarıyı resmen görüşmeye başlamasının önünü açacak. Önergenin kabulü için 60 oy gerekiyor. Cumhuriyetçiler 53 sandalyeye sahip olduğu için tüm parti destek verse bile en az yedi Demokrat ya da bağımsız senatörün oyu gerekiyor.

ETİK TARTIŞMASI İKİ PARTİLİ DESTEĞİ ZORLUYOR

Tasarının önündeki başlıca engellerden biri, başkan ile üst düzey yetkililerin dijital varlık faaliyetlerine getirilecek etik kısıtlamalar. Demokratlar, bu kuralların yetkililerin ailelerini de kapsayacak biçimde sıkılaştırılmasını istiyor. Endişeler arasında Başkan Donald Trump ve yakınlarıyla bağlantılı World Liberty Financial ile Official Trump adlı meme coin yer alıyor. Demokrat senatörlere göre mevcut metin, çıkar çatışması ve yasa dışı finansmana karşı yeterli koruma sağlamıyor.

Cumhuriyetçiler de uzlaşma ihtimali konusunda aynı görüşte değil. Tasarının başlıca savunucularından Senatör Cynthia Lummis, sürecin önündeki riski Demokratların taleplerine bağladı ve kalan görüş ayrılıklarının çözülebileceğini savundu. Senatör Mike Rounds ise tasarının geçme ihtimalinin "şu anda iyi görünmediğini" söyledi. Senatör Thom Tillis de senatörler ile Beyaz Saray etik hükümlerindeki görüş ayrılığını gidermezse tasarının geçmeyeceği uyarısında bulundu.

Stablecoin ödülleri ve merkeziyetsiz finans (DeFi) geliştiricilerine yönelik korumalar da ayrı tartışma başlıkları. Tasarı, Temmuz 2025'te Temsilciler Meclisinden 294'e 134 oyla geçti. Senato Bankacılık Komitesi de metni Mayıs 2026'da 15'e 9 oyla Genel Kurula gönderdi. Komite aşamasında yalnızca iki Demokrat destek verdi. Senato metni Temsilciler Meclisi sürümünden farklı olursa iki kanadın metinleri uzlaştırması gerekecek. Temsilciler Meclisinin 14-17 Eylül'de yalnızca dört gün çalışacak olması bu takvimi daraltıyor.