Ripple ve SEC davası bitti mi? İşte son durum

Ripple ve SEC davası bitti mi?

Konuyu detaylı inceleyen hukukçular, gerçeğin pek de öyle olmadığını ortaya koydu. Popüler ABD'li avukat Jeremy Hogan, Ripple ve SEC davasının hâlâ temyiz mahkemesinin resmi internet sitesinde yer aldığını belirterek, "Dava hâlâ orada ve yeni bir gelişme yoki" dedi ve yanlış anlaşılmalara açıklık getirdi.

Ne olmuştu?

Ripple'a yönelik dava, Aralık 2020'de SEC'in şirketi ve bazı yöneticilerini, XRP token satışları yoluyla kayıt dışı menkul kıymet satışı yaparak 1,3 milyar dolar toplamakla suçlamasıyla başladı.

Taraflar yıllar içinde karşılıklı birçok hamlede bulundu. Ancak şu anda Ripple'ın avantajlı konumda olduğu düşünülüyor. Özellikle, SEC'in eski başkanı ve kripto karşıtı duruşuyla bilinen Gary Gensler'in 20 Ocak'ta (Donald Trump'ın başkanlık yemin töreni günü) istifa etmesi ve yerine dijital varlık sektörüne daha olumlu yaklaşan Mark Uyeda'nın gelmesi, davanın gidişatını etkileyebilir.

Bunun yanı sıra Ripple, mahkemede bazı önemli kazanımlar elde etti. 2023 yılında Yargıç Torres, Ripple'ın borsalar üzerinden yaptığı XRP satışlarının menkul kıymet işlemi sayılmadığına karar verdi. Ancak SEC, 2024'ün ekim ayında bu karara itiraz ederek davanın süresiz olarak uzamasına neden oldu.

Ripple SEC davası sonucu ne olur?

ABD'li avukat John Deaton (XRP yatırımcılarını temsilen davaya müdahil olan hukukçu), davanın gidişatına dair üç olası senaryo öne sürdü:

SEC'in temyiz sürecine devam etmesi: Bu durumda dava daha uzun süre devam edecek ve belirsizlik sürecek.

Ripple'ın 125 milyon dolarlık cezayı ödeyerek süreci kapatması: 2023 yazında Yargıç Torres, Ripple'ın bazı kuralları ihlal ettiğine karar vermiş ve şirkete 125 milyon dolar ceza verilmesini kararlaştırmıştı. SEC başlangıçta 2 milyar dolar talep etmişti, dolayısıyla Ripple yöneticileri bu cezayı nispeten hafif bir bedel olarak görüyor.

SEC'in itirazını tamamen geri çekmesi ve 125 milyon dolarlık cezayı iptal etmesi: Ancak Deaton'a göre bu senaryo pek olası değil.

"SEC'in 'Biz yargıcın kararını kabul etmiyoruz' diyerek geri adım atacağını sanmıyorum. Bu yüzden ikinci seçeneğin en mantıklı yol olduğunu düşünüyorum." diyen Deaton, sürecin büyük ihtimalle Ripple'ın para cezasını ödeyerek sona ereceğini belirtti.