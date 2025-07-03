Ripple ulusal bankacılık lisansı başvurusu yaptı

Ripple ulusal bankacılık lisansı başvurusu yaptı
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Ripple, ABD Para Birimi Denetleme Ofisi'ne (OCC) ulusal bankacılık lisansı başvurusu yaptı. Onaylanması halinde RLUSD stablecoini federal düzenleme altına girecek ve firma hem eyalet hem federal gözetim altında faaliyet gösterecek. Trump yönetiminin kripto dostu yaklaşımı bu tür başvuruları hızlandırıyor. Geçtiğimiz günlerde Circle da benzer bir adım atmıştı.

Kripto para şirketleri geleneksel bankacılık sistemine entegrasyon çabalarında hızla ilerliyor. Ripple'ın OCC'ye yaptığı başvuru, firmanın hem eyalet hem federal düzenleme altında faaliyet gösterme hedefini ortaya koyuyor. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, bu durumun stablecoin piyasasında güven için yeni bir kıyaslama noktası yaratacağını belirtti.

Ripple Circle'ın Ardından Bankacılık Lisansı Kuyruğuna Katıldı

The Wall Street Journal'a göre Ripple, çarşamba günü ABD Para Birimi Denetleme Ofisi'ne ulusal bankacılık lisansı için resmi başvuru yaptı. Bu kritik adım, firmanın RLUSD stablecoini için merkezi yönetim altına girme hedefinin bir parçası.

Ulusal bankacılık tüzüğü alması halinde, OCC'nin Ripple'ın stablecoini RLUSD'nin düzenleyicisi olacağı belirtiliyor. Firma ayrıca bankacılık lisansı aracılığıyla ek kripto hizmetleri sunmayı düşünüyor.

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamada "Uzun süredir devam eden uyumluluk köklerimize sadık kalarak, Ripple OCC'den ulusal banka tüzüğü için başvuruda bulunuyor." dedi. Garlinghouse, onaylanması halinde hem eyalet hem federal gözetim altında olmanın stablecoin piyasasında güven için benzersiz bir standart yaratacağını vurguladı.

Bu hafta başlarında Ripple'ın yan kuruluşu Standard Custody & Trust Company, Merkez bankası ana hesabı için başvuruda bulundu. Bu stratejik hamle, Ripple'ın RLUSD rezervlerini doğrudan merkez bankasında tutmasına olanak sağlayacak.

Pazartesi günü Circle Internet Group da OCC'ye ulusal bankacılık lisansı için başvuruda bulunmuştu. Bu paralel girişimler, kripto sektörünün Trump yönetimi altında dostane düzenleyici ortamdan yararlanma stratejisini yansıtıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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