Ripple stablecoin pazarındaki ikinci satın alımını gerçekleştirdi

Ripple stablecoin pazarındaki ikinci satın alımını gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ripple, stablecoin ödemelerini genişletmek amacıyla Toronto merkezli Rail'i 200 milyon dolar karşılığında satın alıyor. Galaxy Ventures destekli şirket, küresel B2B stablecoin ödeme hacminin yaklaşık yüzde 10'unu işlemeyi hedefliyor. Donald Trump'ın GENIUS Act'i imzalamasından haftalar sonra gerçekleşen anlaşma, RLUSD büyümesini hızlandıracak ve piyasadaki konumunu güçlendirecek.

RLUSD stablecoininin ihraççısı olan Ripple, ABD düzenlemeleri şekillenirken dolar sabitli ödeme operatörleri arasındaki konumunu sağlamlaştırmak amacıyla stratejik bir hamle gerçekleştirdi. Galaxy Ventures ve Accomplice tarafından desteklenen Rail, tokenize edilmiş dolarları kullanarak sınır ötesi ödemeyi günler yerine saatlere indirebileceğini iddia ediyor. İşlem, düzenleyici onaylar beklenirken dördüncü çeyrekte sonuçlanması öngörülüyor.

Ripple Stablecoin Pazarında Güçleniyor

Satın alma, Başkan Donald Trump'ın dolar destekli kripto paralar için ilk ABD çerçevesini oluşturan GENIUS Act'i imzalamasından sadece haftalar sonra tamamlandı. SEC ayrıca stablecoin muhasebe kuralları için güncellenmiş personel rehberliği yayınlayarak sektörü daha da netleştirdi.

Ripple Başkanı Monica Long, Rail satın alımının RLUSD ihraççısının müşteri tabanını genişletmeye yardımcı olacağını belirtti. Rail satın alımı Ripple'a şirketlerin ve fintech'lerin uyumlu stablecoin altyapısı aradığı bir anda Kanada, ABD ve önemli gelişmekte olan pazarlarda düzenlenmiş bir ödemeler ön ucu sağlıyor.

Satın alma ayrıca Ripple'ın satın alma serisini genişletiyor. Nisan ayında Ripple, kendi RLUSD stablecoinı için likidite ve saklamayı güçlendirerek Hidden Road'u satın almak için 1,25 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı.

Ripple ayrıca Bank of New York Mellon'ı bir rezerv saklama ortağı olarak ekledi ve RLUSD'yi düzenleyici gözetim altına almayı hedefleyerek temmuz ayında ABD bankacılık lisansı için başvurdu. Aralık 2024'te başlatılan RLUSD, yakın zamanda 500 milyon dolarlık dolaşımdaki arzı aştı.

İhraççılar yeni çerçeveye uymak için acele ederken, daha fazla kurum 2028'e kadar 2 trilyon dolara ulaşması tahmin edilen bir pazara girişi değerlendiriyor. Stablecoin pazarı şu anda Tether'ın USDT'si ve Circle USDC'si tarafından domine ediliyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı

Tekne kaptanının ifadesi, akıllardaki korkunç şüpheyi iyice artırdı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

MİT'ten FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçarken yakalandı
YÖK'ten 'sahte diplomalı 400 akademisyen' iddiasında bulunanlara suç duyurusu

Sahte diploma skandalında YÖK harekete geçti! O iddiaya suç duyurusu

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası

Kocaeli'de fabrikası olan otomotiv devine skandal suçlama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti

İsrail, Suriye'de istediğini alıyor: İlk fitili onlar ateşledi
title