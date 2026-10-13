Haberler

Ripple destekli şirket Nasdaq'a adım attı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ripple destekli şirket Nasdaq'a adım attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ripple destekli Evernorth, yaklaşık 473 milyon XRP ile Nasdaq'ta işlem görmeye başladı. Şirketin hisseleri ilk seansta 19 doların üzerine çıksa da bu yükselişi koruyamadı. Kapanış 17 doların altında gerçekleşirken yatırımcıların önüne XRP'ye dolaylı erişim sağlayan yeni bir seçenek çıktı.

Evernorth, Armada Acquisition Corp. II ile birleşmesini 9 Ekim'de tamamladıktan sonra 12 Ekim'de XRPN koduyla işlemlere başladı. Birleşme, şirketin geleneksel halka arz yerine borsada işlem gören bir şirket üzerinden sermaye piyasalarına girişini sağladı.

İlk seansta 16,68 dolardan açılan hisse, gün içinde 19,39 dolara kadar yükseldi. Daha sonra 16,39 dolara gerileyen fiyat, normal işlem saatlerini 16,91 dolarda tamamladı. Yaklaşık 1,29 milyon hissenin el değiştirdiği seansta kapanış, açılışın üzerinde ancak gün içindeki zirvenin belirgin biçimde altında kaldı.

ŞİRKETİN ELİNDE 473 MİLYON XRP BULUNUYOR

Evernorth'un birleşmenin tamamlanmasına ilişkin açıklamasına göre şirket, yaklaşık 473 milyon XRP tutuyor. İşlem kapsamında sağlanan brüt nakit kaynak ise masraflar öncesinde yaklaşık 300 milyon dolar olarak açıklandı. Destekçiler arasında Ripple, SBI Group, Arrington Capital, Pantera Capital, Kraken ve GSR bulunuyor.

Birleşmenin kapanış belgelerinde kullanılan 1,43 dolarlık XRP referans fiyatıyla bu varlıkların değeri yaklaşık 677 milyon dolara karşılık geliyor. Bu rakam, şirketin elindeki XRP miktarının söz konusu fiyatla değerlemesini gösteriyor. Şirketin borsa değeri veya yeni gerçekleştirdiği bir alım anlamına gelmiyor.

Anlaşmanın imzalandığı dönemde kullanılan XRP fiyatı 2,37 dolardı. Kapanıştaki referans fiyatın bunun altında kalması, şirketin borsaya girişinin XRP piyasasındaki değer kaybıyla aynı döneme denk geldiğini gösteriyor.

HEDEF HİSSE BAŞINA XRP MİKTARINI ARTIRMAK

Evernorth, yalnızca XRP tutmakla sınırlı kalmayı planlamıyor. Şirket, merkeziyetsiz finans uygulamaları ve kurumsal getiri stratejileri üzerinden varlıklarını değerlendirmeyi, XRP ekosistemindeki altyapıya sermaye sağlamayı hedefliyor. Kurucu ve Üst Yönetici Asheesh Birla, amaçlarının zaman içinde hisse başına düşen XRP miktarını artırmak olduğunu belirtti.

XRPN alan yatırımcı doğrudan XRP sahibi olmuyor, XRP tutan ve bu varlıklar üzerinden strateji yürüten şirkete ortak oluyor. Bu nedenle hisse fiyatının XRP ile bire bir aynı yönde ve oranda hareket etmesi gerekmiyor. Şirket, Nasdaq'a girişini kutlamak için 14 Ekim'de kapanış zilini çalmayı planlıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
A Milli Takım'ın başına mı geçiyor? Arda Turan'dan iddialara yanıt

Ve Arda Turan'dan beklenen açıklama geldi!
TFF'den Vincenzo Montella'ya özel veda! Bugün federasyona gelecek

Montella bugün TFF'ye geliyor! Nedeni belli oldu
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı

Ünlü oyuncunun son durumu doktorları bile şaşırttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çölün ortasına 15 koyun bıraktılar! 35 sene sonra inanamadılar

Çölün ortasına 15 koyun bıraktılar! 35 sene sonra inanamadılar
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı! Gözler Ankara'da
Arnavutköy'de 5 katlı binada yangın

İstanbul'un göbeğinde nefes kesen anlar
Dünyanın gözü burada! İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11'leri

Dünyanın gözü burada! İşte tarihi maçın muhtemel 11'leri
Pelin Karahan boşanma kararını anlattı: Çocuklarımın mutsuz bir evlilikte büyümesini istemedim

12 yıllık evliliğini bitirmişti! Ayrılığın nedenini anlattı
Öğrenci yurdunda şüpheli ölüm! Soruşturma başlatıldı

Öğrenci yurdunda sır ölüm! Arkadaşları buldu
Hakim de bunu yaparsa! Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti

Hâkim de bunu yaparsa! "Kamera açıp cinsel organını gösterdi"