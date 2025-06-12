Ripple Davasında 16 Haziran Neden Önemli? Ne Olacak?

Ripple Davasında 16 Haziran Neden Önemli? Ne Olacak?
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Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki hukuk mücadelesinde gözler 16 Haziran tarihine çevrildi. SEC'in ABD Temyiz Mahkemesi'ne sunacağı durum güncellemesi, davada yeni bir dönemin habercisi olabilir.

Yaklaşık üç ay önce Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada davanın sona erdiğini duyurmuştu. Her ne kadar taraflar Ripple'ın ödeyeceği ceza konusunda anlaşmaya varsa da, Yargıç Analisa Torres ortak başvurudaki usul hatasını gerekçe göstererek uzlaşma talebini reddetmişti. Süreç hâlâ resmi olarak tamamlanmış değil.

Yargıç Torres, başvurunun Federal Usul Kuralları'na uygun şekilde yapılmadığını belirtti. Şimdi ise SEC'in 16 Haziran'a kadar mahkemeye sunacağı açıklama merakla bekleniyor. XRP yatırımcıları bu tarihin, token'ın yasal statüsü açısından kritik öneme sahip olabileceğine inanıyor.

XRP destekçisi John Squire, 500 bini aşkın takipçisine, "XRP sonunda net bir düzenleyici çerçeveye kavuşacak mı?" sorusunu yöneltti. Ancak uzmanlara göre bu tarih nihai bir karar değil, sadece dava sürecine dair prosedürel bir güncelleme niteliğinde. Gerçek bir uzlaşma için Yargıç Torres'in onayı hâlâ şart ve karar süreci uzayabilir.

Fiyata Etkisi Sınırlı Kalabilir

Hukuki gelişmelere rağmen, XRP fiyatında kayda değer bir yükseliş beklenmiyor. Analistlere göre dava sürecine ilişkin beklentiler yatırımcılar tarafından çoktan fiyatlandı. Ancak davanın tekrar uzaması hâlinde XRP üzerinde yeniden baskı oluşabilir.

Şu an itibarıyla XRP, yüzde 3 düşüşle 2,25 dolar seviyesinde işlem görüyor. Buna karşın topluluğun uzun vadeli beklentisi yüksek. Bazı yatırımcılar, XRP'nin gelecekte ulaşabileceği fiyatlara dair oldukça iyimser tahminler paylaşıyor.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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