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Ripple Başkanından XRP ETF müjdesi

Ripple Başkanından XRP ETF müjdesi
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Ripple başkanı Monica Long, şirketin RLUSD stablecoininin önde gelen kripto para borsalarında çok yakında listeleneceğini duyurdu. Ripple'ın ödeme çözümleri işinin geçen yıl ikiye katlandığını belirten Long, XRP'nin spot ETF onayının da yakın olduğunu vurguladı.

Kripto para sektörünün önde gelen şirketlerinden Ripple, stablecoin pazarında önemli bir atılım gerçekleştiriyor. DefiLlama verilerine göre geçen yıldan bu yana yüzde 55 büyüyerek 206,17 milyar dolara ulaşan stablecoin pazarında USDT, yüzde 66'lık pazar payıyla liderliğini sürdürüyor.

Büyük Kripto Para Borsaları RLUSD İçin Hazırlanıyor

Ripple'ın aralık ayında piyasaya sürdüğü RLUSD, Amerika Birleşik Devletleri dolarına 1:1 oranında sabitlenmiş durumda. CoinGecko verilerine göre 71,8 milyon dolarlık piyasa değerine ulaşan stablecoin, Bitso, MoonPay ve Bullish gibi platformlarda işlem görüyor.

Ödemeler alanındaki başarılı performansını stablecoin pazarına taşıyan Ripple, RLUSD'nin kullanım alanını genişletmek için Chainlink ile önemli bir iş birliğine başladı. Bu ortaklık kapsamında Ethereum ve XRP Ledger'da RLUSD için fiyat beslemeleri entegre edilecek.

WisdomTree, Bitwise, Canary Capital ve 21Shares gibi şirketler XRP ETF için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvuruda bulundu. Monica Long, yönetim değişikliğiyle birlikte ETF başvurularının onay sürecinin hızlanacağını öngörüyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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