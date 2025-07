PYUSD stablecoin ile yeni ödeme çağı başlıyor

Dijital ödeme devi PayPal, kripto para ekosistemindeki en büyük adımlarından birini atarak küçük ve orta ölçekli işletmeler için kapsamlı kripto ödeme çözümü sunuyor. 'Pay with Crypto' adlı yeni hizmet, popüler cüzdanlardan gelen ödemeleri otomatik olarak şirketin PYUSD stablecoinine dönüştürüyor. Bu yaklaşım, işletmelere kripto volatilitesinden korunma ve düşük işlem ücretleriyle uluslararası ödemeler alma imkânı sunuyor. Hizmet önümüzdeki haftalarda ABD'de kullanıma sunulacak.

PayPal Memecoinler Dahil 100 Kripto Parayı Destekleyecek

PayPal CEO'su Alex Chriss, yaptığı açıklamada işletmelerin küresel büyüme sürecinde karşılaştığı zorlukları vurguladı. Chriss, "Her büyüklükteki işletmeler küresel büyüme sırasında inanılmaz baskıyla karşı karşıya kalıyor. Bugün bu engelleri kaldırıyor ve her büyüklükteki her işletmenin hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyoruz." dedi.

Yeni ödeme sistemi, TRUMP ve FARTCOIN gibi popüler memecoinleri dahi destekleyecek. PayPal, token türüne bağlı olarak kripto paraları Coinbase gibi merkezi borsalarda veya Uniswap gibi merkezi olmayan platformlarda satarak ABD doları olarak satıcılara gönderecek.

Şirket, ilk yıl yüzde 0,99 işlem ücreti alacak ve bu oran daha sonra yüzde 1,5'e yükseltilecek. PayPal'ın iddiasına göre bu komisyonlar, uluslararası kredi kartı işlemlerine kıyasla oldukça düşük olarak gösteriliyor. CEO Chriss, "Guatemala'daki bir alışveriş yapanın Oklahoma City'deki bir satıcıdan özel bir hediye satın aldığını düşünün" örneğini vererek sistemin küresel etkisini açıkladı.

PYUSD, PayPal'ın 2023'te başlattığı ve şu anda 900 milyon dolar değerle 12'nci sıradaki stablecoinidir. Pay with Crypto hizmeti, önümüzdeki haftalarda ABD'li satıcılara sunulacak ve başlangıçta Coinbase, OKX, Binance, Kraken, Phantom, MetaMask ve Exodus cüzdanlarını destekleyecek.