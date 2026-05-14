Polymarket'in aylık hacmi ağustostan bu yana ilk kez düştü

Tahmin piyasası platformu Polymarket'in aylık işlem hacmi nisan ayında yaklaşık yüzde 8,9 gerileyerek ağustostan bu yana ilk düşüşünü kaydetti. Düşüş rakip Kalshi'nin pazar payını artırdığı bir dönemde geldi.

Polymarket ve ABD merkezli işlem uygulaması nisanda toplam 10,2 milyar doların üzerinde hacim üretti. Mart ayındaki hacim 11,2 milyar doların üzerindeydi. Buna karşılık rakip Kalshi'nin nisan hacmi yaklaşık yüzde 13 artarak 14,8 milyar dolara tırmandı.

KALSHİ PAZAR PAYINI ARTIRIYOR

Tahmin piyasalarının toplam aylık hacmi mart ayındaki 26,5 milyar dolardan nisanda yaklaşık 29,8 milyar dolara yükselerek yüzde 12,4 büyüdü. Polymarket'in düşüşüne rağmen sektör genelinde hacim artmaya devam ediyor.

Polymarket'in hacim kaybı şirketin ABD pazarına yeniden tam entegrasyon çabasının sürdüğü bir döneme denk geldi. Platform 2022'de CFTC ile yapılan uzlaşma kapsamında ABD'den çekilmişti. Şirket Aralık 2025'te ABD müşterilerine yönelik ayrı bir uygulama başlatmıştı ancak bu uygulama global platformdan ve likiditesinden ayrı tutuluyor.

YENİ RAKİPLER VE DÜZENLEYİCİ BASKI

Tahmin piyasaları yeni rakipleri de çekiyor. Yapay zeka destekli tahmin piyasası platformu Prophet geçen hafta yapay zeka modelinin gerçek sermayeyle karşı taraf olarak işlev gördüğü ilk canlı işlem dilimini başlattı. Finansal teknoloji şirketi MoonPay ise bu hafta tahmin piyasalarında işlem stratejileri için yapay zeka aracını devreye aldı.

Düzenleyici baskı da artıyor. Senatör Elizabeth Warren ve 40'ın üzerinde kongre üyesi Mart'ta CFTC'ye yazarak hükümet çalışanlarının görevdeyken tahmin piyasası platformlarından kar elde etmesinin yasaklanmasını talep etmişti. Wisconsin Başsavcısı Josh Kaul ise Nisan'da Kalshi, Polymarket ve diğer tahmin piyasalarına eyalet spor bahis yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle dava açmıştı.

Serkan KÖSE
