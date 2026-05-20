Polymarket Nasdaq ortaklığıyla OpenAI ve Stripe dahil özel şirket sözleşmeleri sunuyor

Kripto tabanlı tahmin piyasası platformu Polymarket, şirket kilometre taşlarına bağlı yeni bir tahmin piyasası kategorisi başlattığını duyurdu. Kullanıcılar halka arz zamanlaması, değerleme eşikleri, fonlama turları ve ikincil piyasa aktivitesi gibi konularda işlem yapabilecek.

Platform yeni kategoriyi Nasdaq Private Market ortaklığıyla geliştirdi. Özel şirketlerin hisselerinin ikincil işlemlerini kolaylaştıran Nasdaq Private Market sözleşmelerin çözümleme verilerini ve piyasa altyapısını sağlayacak.

OPENAI, ANTHROPİC VE STRIPE İLK SÖZLEŞMELERİN ARASINDA

İlk sözleşmeler yapay zeka, fintek ve kripto alanlarındaki unicorn şirketlere odaklanıyor. Platformda OpenAI, Anthropic, Stripe, Databricks ve Kraken gibi şirketlerin belirli tarihlere kadar belirli değerleme eşiklerine ulaşıp ulaşmayacağına yönelik sözleşmeler görünüyor.

Polymarket kurucusu Shayne Coplan "Tahmin piyasaları finansal bilgi ve fırsatlara erişimi demokratikleştirmek için sahip olduğumuz en güçlü araçlardan biri. Bugünkü lansman bu gücü perakende katılımcıların daha önce hiç erişemediği finansal piyasaların son sınırlarından birine taşıyor." dedi.

Hamle özel piyasalarda değerleme verilerinin sınırlı ve opak kaldığı bir ortamda daha fazla fiyat keşfi sağlayabilir. Platform dünya genelinde toplam değerlemesi 5 trilyon doları aşan yaklaşık 1.600 unicorn bulunduğuna ancak bu şirketlere erişimin büyük ölçüde özel yatırımcılarla sınırlı kaldığına dikkat çekti.

Lansman kripto platformlarının özel şirket değerlemelerine bağlı ürünlerle deney yaptığı bir döneme denk geldi. Bu ayın başında Blockchain tabanlı bir platform SpaceX ve Cerebras gibi şirketlere bağlı halka arz öncesi süresiz vadeli işlemler sunmaya başlamıştı. Ancak Polymarket'in yeni ürünleri hisse sahipliğinden ziyade olay sözleşmelerine odaklanıyor.

TAHMİN PİYASALARINDA KURUMSAL İLGİ ARTIYOR

Perakende yatırımcılar tahmin piyasası hacminin hâlâ büyük bölümünü oluşturuyor. Bir Nisan raporuna göre perakende yatırımcılar tahmin piyasası hacminin yüzde 80'ini üretiyor. Ancak Wall Street analistleri ABD'deki düzenleyici ortamın destekleyici hale gelmesi ve piyasa altyapısının iyileşmesiyle kurumsal katılımın arttığını belirtiyor.

Polymarket yeni piyasa lansmanlarında son bir yıldır ardışık aylık rekorlar kırıyor. Platform 2026'da yalnızca ABD'de yaklaşık 39 milyar dolarlık işlem hacmi kaydetti.

