Polymarket işlem hacminde rekor kırdı

Polymarket'in Ekim ayındaki aylık hacmi 3,02 milyar dolara, aktif kullanıcı sayısı 477.850'ye ulaşarak rekor kırdı. Rakip platform Kalshi ise 4,4 milyar dolarlık hacimle liderliğini sürdürdü. Token lansmanı ve ABD'ye dönüş beklentileri aktiviteyi artıran faktörler arasında.

Merkeziyetsiz tahmin piyasası platformu Polymarket, geçen ay aktivite açısından yeni zirvelere ulaştı. Platform, Ekim ayında aylık aktif kullanıcı sayısını 477.850'ye çıkararak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu rakam, Ocak ayında kaydedilen 462.600 kullanıcılık önceki rekorun üzerine çıktı.

Tahmin Piyasasında Çifte Rekor

Son veriler Polymarket'in aylık hacminin Ekim ayında 3,02 milyar dolara yükseldiğini gösteriyor. Platform, Şubat-Ağustos döneminde bir milyar dolar civarında seyreden hacim rakamlarının ardından yeniden toparlandı. Ekim ayında oluşturulan 38.270 yeni piyasa, Ağustos ayına kıyasla yaklaşık üç kat artış gösterdi.

LVRG Research direktörü Nick Ruck, "Ekim ayında kripto yatırımcıların likidite sağlama, arbitraj ve bilgi asimetrisinden kazanç elde etmek için yeni stratejiler paylaşmasıyla aktivite arttı. Polymarket'in merkeziyetsiz erişimi ve olay odaklı opsiyon işlem görevi bu stratejileri mümkün kıldı." dedi.

Polymarket'in şu anda kendi kripto parası bulunmazken, pazarlama direktörü Matthew Modabber yakın zamanda POLY token lansmanı ve eşlik eden bir airdrop planını doğruladı. Bu haber, aktivite artışında etkili faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor. Airdrop duyuruları genellikle uygunluk kriterlerini karşılamak isteyen çok sayıda kullanıcıyı platformlara çekiyor.

Platform, Kasım ayı sonuna kadar ABD pazarına yeniden giriş yapmayı hedefliyor. Bu adım, 2022 yılında ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ile yaşanan ve 1,4 milyon dolarlık ceza ile sonuçlanan dava sonrası ABD'den çıkışın ardından önemli bir dönüm noktası olacak.

ABD düzenlemelerine tabi tahmin piyasası platformu Kalshi, Ekim ayında 4,4 milyar dolarlık işlem hacmiyle Polymarket'i geride bırakarak Eylül ayında kazandığı liderlik konumunu pekiştirdi. Sektör kaynaklarına göre Kalshi'ye risk sermayesi yatırımcılarından şirketi 12 milyar dolara değerleyebilecek yatırım teklifleri geliyor. Platform, Ekim başında 5 milyar dolar değerleme üzerinden 300 milyon dolar yatırım almıştı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
