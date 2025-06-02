Polygon NFT satışlarında rekor artış

Polygon tabanlı değiştirilemez token'lar (NFT'ler), ağdaki dijital koleksiyon ürünleri için önemli bir başarıya imza atarak toplam satış hacminde 2 milyar dolar sınırını aştı. Bu kilometre taşı, Polygon'un NFT ekosistemindeki ilgi ve benimsemenin altını çizerek, son birkaç aydır aylık satışlarda gözlemlenen tutarlı büyümenin ortasında geldi.

RWA Pazar Yeri Polygon NFT Satışlarını Artırıyor

Polygon ağındaki NFT'ler, dijital koleksiyonculuk alanında önemli bir kilometre taşına ulaştı. Toplam satış hacmi 2 milyar doları aşarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Bu başarı, son aylarda yaşanan istikrarlı büyüme ile birlikte Polygon NFT ekosistemindeki artan ilgi ve benimsemeyi gözler önüne seriyor.

CryptoSlam verilerine göre Kasım 2024'ten bu yana Polygon'daki aylık satış hacimleri yukarı yönlü bir trend izliyor. Kasım 2024'te 16,3 milyon dolar olan satış hacmi, Aralık ayında yaklaşık 20 milyon dolara, Ocak 2025'te 25 milyon dolara ve Şubat'ta 37 milyon dolara yükseldi.

Bu ivme 2025'in ilk yarısı boyunca devam etti. Mart ayında 62,5 milyon dolar, Nisan'da 71 milyon dolar ve Mayıs'ta 74,7 milyon dolarlık satış gerçekleşti. Polygon'un 2025 boyunca gösterdiği istikrarlı büyümenin arkasında, gerçek dünya varlıklarını tokenlaştıran Courtyard pazaryerinin satışları yatıyor.

CryptoSlam verilerine göre ağdaki NFT satış hacimlerinin büyük çoğunluğu Courtyard ile ilişkili tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıklarından geliyor. Bu pazar yeri, DraftKings'ten sonra ikinci en büyük Polygon koleksiyonu unvanını elinde bulunduruyor. Courtyard'ın tüm zamanlar satış rakamı 277 milyon dolara ulaşırken, DraftKings 287 milyon dolar ile liderliği koruyor. Gerçek dünya varlıkları sektörünün ivme kazanmaya devam etmesi durumunda, koleksiyon gelecek ay zirveye yerleşebilir.

Polygon NFT ekosisteminin büyümesi sadece satış hacimleriyle sınırlı değil. İşlem aktivitesi ve kullanıcı katılımı da 2025 boyunca ciddi artış gösterdi. Mart'tan Mayıs'a kadar olan dönemde aylık NFT işlemleri 800 bini aştı. Benzersiz alıcı sayısı da yıl boyunca güçlü seyrini sürdürdü ve Şubat ayında 134 bin ile zirve yaptı. Ortalama satış değeri Mayıs ayında yaklaşık 89 dolara yükseldi. Bu rakam, Kasım ve Aralık aylarındaki yaklaşık 26 dolarlık seviyeye göre yüzde 242 artış anlamına geliyor.

Polygon NFT'lerinin büyümesi, dijital koleksiyonculuk alanındaki genel piyasa trendine aykırı bir görünüm sergiliyor. Aralık 2024'te 900 milyon dolarlık zirveye ulaşan aylık NFT satışları, beş ay boyunca düşüş gösterdi ve Nisan ayında 373 milyon dolar ile en düşük seviyesine indi.

Bu düşüş trendi, Mayıs ayında NFT aylık satışlarının 430 milyon dolara yükselmesiyle nihayet kırıldı. Bu rakam, bir önceki aya göre yüzde 15'lik artış anlamına geliyor. NFT satın alan kullanıcı sayısı da Mayıs ayında 900 bini aşarak, Nisan'a kıyasla yüzde 50 artış gösterdi.