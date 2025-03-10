Kabine sonrası Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Yangını bize sıçratmak istiyorlar

Erdoğan'dan dikkat çeken uyarı: Yangını bize sıçratmak istiyorlar
Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu çöktü
Bahçeli: Suriye'deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye'yi de tehdit etmekte

Bahçeli'den Suriye açıklaması! Türkiye ile ilgili uyarısı çarpıcı
16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu

16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu

Pi Network (PI) token bu hafta Binance'te listelenecek mi?

Pi Network (PI) token bu hafta Binance'te listelenecek mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para dünyasında Pi Network'ün Binance tarafından listelenip listelenmeyeceği konusundaki söylentiler yeniden gündemde. 14 Mart'ta PI token'ının Binance'te işleme açılabileceği iddiaları topluluk içinde büyük bir merak uyandırdı.

Son haftalarda PI, piyasalardaki genel düşüş trendinden en çok etkilenen varlıklardan biri oldu. CoinGecko verilerine göre, şu anda 1.40 dolar seviyelerinde işlem gören PI, son yedi gün içinde yüzde 20'ye varan bir değer kaybı yaşadı. Ancak Binance'in listeleme kararı alması halinde fiyatın yeniden 3 dolar seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor.

Hatırlanacağı üzere, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, geçtiğimiz ay PI token'ın listelenmesi konusunda bir topluluk oylaması düzenlemişti. Kullanıcıların yüzde 86'sı token'ın listelenmesi yönünde oy kullanmış olmasına rağmen, şu ana kadar herhangi bir resmi adım atılmadı.

Buna rağmen, Pi Network topluluğu 14 Mart tarihine özel bir önem atfediyor. Projenin altıncı yıl dönümüne denk gelen bu tarihte Binance'in bir listeleme duyurusu yapabileceği iddia ediliyor. 2019 yılında başlatılan Pi Network, bu yılın başlarında Açık Ağ aşamasına geçiş yaparak önemli bir dönüm noktasına ulaşmıştı.

Ancak proje, uzun süredir süregelen gecikmeler ve belirsizlikler nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde. Topluluk içinde bu süreci sabırla bekleyenler olduğu gibi, Pi Network'ü bir dolandırıcılık girişimi olarak değerlendirenler de var.

Şu anda PI token'ı Bitget, OKX ve MEXC gibi büyük borsalarda işlem görüyor. Binance'in de bu listeye katılıp katılmayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

img

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Oyunu artıran tek bir parti var
img

Trump, Grönland'ı isterken California'dan olmak üzere
img

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı

Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Bakan Kurum fiyatı duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi! Bambaşka bir görev teklif ettiler

Artık hoca değil! Trabzonspor'dan Şenol Güneş'e bambaşka görev
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi

Belediyede seçim sonuçlandı! 18 üyenin oyunu almayı başardı

Son Dakika Haberleri

title