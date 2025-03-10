Pi Network (PI) token bu hafta Binance'te listelenecek mi?

Son haftalarda PI, piyasalardaki genel düşüş trendinden en çok etkilenen varlıklardan biri oldu. CoinGecko verilerine göre, şu anda 1.40 dolar seviyelerinde işlem gören PI, son yedi gün içinde yüzde 20'ye varan bir değer kaybı yaşadı. Ancak Binance'in listeleme kararı alması halinde fiyatın yeniden 3 dolar seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor.

Hatırlanacağı üzere, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, geçtiğimiz ay PI token'ın listelenmesi konusunda bir topluluk oylaması düzenlemişti. Kullanıcıların yüzde 86'sı token'ın listelenmesi yönünde oy kullanmış olmasına rağmen, şu ana kadar herhangi bir resmi adım atılmadı.

Buna rağmen, Pi Network topluluğu 14 Mart tarihine özel bir önem atfediyor. Projenin altıncı yıl dönümüne denk gelen bu tarihte Binance'in bir listeleme duyurusu yapabileceği iddia ediliyor. 2019 yılında başlatılan Pi Network, bu yılın başlarında Açık Ağ aşamasına geçiş yaparak önemli bir dönüm noktasına ulaşmıştı.

Ancak proje, uzun süredir süregelen gecikmeler ve belirsizlikler nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde. Topluluk içinde bu süreci sabırla bekleyenler olduğu gibi, Pi Network'ü bir dolandırıcılık girişimi olarak değerlendirenler de var.

Şu anda PI token'ı Bitget, OKX ve MEXC gibi büyük borsalarda işlem görüyor. Binance'in de bu listeye katılıp katılmayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.