Ayı Piyasası Hakimiyeti Güçleniyor

PI token, 26 Şubat'ta gördüğü 3 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana, aşağı yönlü paralel bir kanal içerisinde hareket ediyor. Bu teknik formasyon, fiyatın her seferinde daha düşük zirveler ve daha düşük dipler yaparak bir düşüş trendine girdiğini gösteriyor. Şu anda PI fiyatı 0,67 dolar seviyesinde ve bu noktaya gelene kadar yüzde 78 oranında değer kaybetti.

Düşüş kanalı kırılmadıkça, teknik görünüm düşüş yönünde kalmaya devam edecek. Hatta mevcut görünüm, fiyatın kanalın alt sınırını da kırabileceğine işaret ediyor. Bu da nisan ayında düşüşün derinleşebileceği anlamına geliyor.

Bitget Wallet Operasyon Direktörü Alvin Kan, ana ağa geçiş sonrası yaşanan satış dalgasını şu sözlerle doğruladı:

Pi Network şu anda çok kritik bir eşiğe geldi. Ana ağa geçişin ardından, erken yatırımcılar token'larını satmaya başladı. Ayrıca token kilitlerinin hızla açılması, enflasyon endişelerini artırıyor. Talep bu arzı karşılayabilecek mi, bu ciddi bir soru işareti. Zincir üstü veriler, birikimin zayıf olduğunu ve satıcıların hâlâ ağırlıkta olduğunu gösteriyor.

Alvin Kan'ın bu değerlendirmesi, PI token'ın işlem hacmiyle de destekleniyor. Şu anda günlük işlem hacmi 156 milyon dolar seviyesinde. Bu rakam, 2 Mart'ta kaydedilen 1,38 milyar dolarlık işlem hacmine göre yüzde 89'luk bir düşüşe işaret ediyor.

İşlem hacmindeki böyle bir gerileme, piyasadaki ilginin azaldığını ve eğer alım tarafı daha da zayıflarsa, fiyat düşüşünün devam edebileceğini gösteriyor.

Pi Network (PI) Nisan ayında yatırımcısına ne vaat ediyor?

Peki PI token yatırımcılarını nisan ayında ne bekliyor? Alvin Kan'a göre tablo belirsizliğini koruyor:

Nisan ayı için beklentiler oldukça karışık. Bazı analistler kısa vadeli bir toparlanma ihtimalini değerlendirirken, diğerleri satış baskısının sürmesi hâlinde düşüşün derinleşebileceğini düşünüyor.

PI'nin Göreceli Güç Endeksi (RSI) de kısa vadede bir toparlanma olasılığına işaret ediyor. Bu gösterge şu anda 37,20 seviyesinde. Eğer bu değer 30'un altına inerse, PI aşırı satım bölgesine girmiş olacak ve bu da kısa süreli bir toparlanmanın habercisi olabilir.

Satıcıların yorulması durumunda, PI'ye olan talep geçici olarak artabilir ve bu senaryoda fiyat 0,90 dolara kadar yükselebilir.

Ancak diğer taraftan, PI spot piyasasında Güç Dengesi (BoP) verisi -0,69 seviyesinde ve bu da satış baskısının hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor. Bu gösterge, satıcıların fiyat üzerinde hâkimiyet kurduğunu ve alım tarafının zayıfladığını ortaya koyuyor. Eğer bu durum devam ederse, PI fiyatı 0,62 dolara kadar geri çekilebilir.