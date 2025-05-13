Pi Network Fiyatı Bir Haftada İkiye Katlandı: Gözler Yarınki Güncellemede

5 Mayıs'ta 0,59 dolar seviyesinde olan token, son bir haftada yüzde 158'den fazla artış göstererek piyasa değeri açısından ilk 100 kripto para arasında zirveye yerleşti. Aylık bazda ise yüzde 107'lik yükseliş kaydedildi. Toplam piyasa değeri 10,8 milyar doları aşan Pi Network, Avalanche gibi köklü projeleri geride bırakarak 13. sıraya yükseldi.

Fiyat artışının temel nedenleri arasında, projenin teknik altyapısında yaşanan gelişmeler ve yaklaşan güncellemeler öne çıkıyor.

Ağ Genişliyor: Open Network ve Yeni İşlevler

Pi Network'te dönüm noktası 20 Şubat'ta yaşandı. Açık ağ yapısına geçilmesiyle birlikte token artık borsalarda işlem görmeye ve dış cüzdanlara transfer edilmeye başladı. Bu değişiklik, fiyatların piyasa dinamiklerine göre belirlenmesini sağladı ve likiditeyi artırdı.

Mart ayında düzenlenen PiFest etkinliği ise Pi'nin gerçek dünya kullanım alanlarını tanıtmayı hedefledi. Proje, yakın dönemde 10 milyon kullanıcıyı Open Network sistemine geçirmeyi ve en az 100 merkeziyetsiz uygulamayı (dApp) desteklemeyi planlıyor.

Mayıs ayında yapılacak büyük güncelleme öncesi işlem hacminde ve cüzdan etkinliğinde artış gözlendi. Güncellemenin, kurucunun Consensus 2025 Zirvesi'nde yapacağı konuşmayla aynı döneme denk gelmesi, projeye yönelik ilgiyi daha da artırdı.

Binance İddiaları ve Topluluk Desteği

Topluluk içinde, Pi'nin Binance'te listeleneceğine dair spekülasyonlar da hız kazandı. Resmi bir açıklama yapılmasa da son anketlerde katılımcıların yüzde 86'sı Binance listelemesini destekliyor.

Teknik Görünüm Ne Söylüyor?

2025'in başında 3 dolar seviyelerine yaklaşan Pi Coin, ardından sert bir düşüşle 0,60-0,65 dolar bandında destek buldu. Nisan sonunda toparlanma belirtileri gösteren token, 0,85-0,90 dolar seviyesini kırarak yeni bir yükseliş trendine girdi.

Son iki günde 1,50 dolar seviyesini aşan Pi, teknik göstergeler açısından da güçlü sinyaller veriyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 87 seviyesine yükselerek güçlü bir alım sinyali oluşturdu. Ancak RSI'nın yüksek olması, kısa vadede düzeltme riskini de beraberinde getiriyor.

Yukarı yönlü hareketin devam etmesi için 1,80-2,00 dolar aralığının aşılması kritik. Bu seviyenin geçilmesi durumunda, 2,30-2,80 dolar bandı test edilebilir. Aksi takdirde 1,50 dolar altına düşüşte, 1,00-1,10 dolar aralığına geri çekilme olasılığı gündeme gelebilir.

Fiyat Tahminleri: Yüzde 300 Artış Mümkün mü?

Kısa vadede tahminler iyimser. CoinCodex'e göre mayıs ayında Pi'nin ortalama fiyatı 2,58 dolar, en yüksek tahmini ise 4,34 dolar. Bu da ay başına göre yüzde 190'lık bir potansiyele işaret ediyor.

Haziran tahminleri daha da yükseliş yönlü. Pi'nin 3,95 ila 6,04 dolar arasında işlem görebileceği öngörülüyor. Eğer piyasa koşulları bu senaryoyu desteklerse, yüzde 300'lük bir getiri mümkün olabilir.

Uzun vadeli analizlerde ise daha temkinli bir yaklaşım hâkim. DigitalCoinPrice, 2025 için Pi Coin'in ortalama fiyatını 3 dolar, en yüksek seviyesini 3,26 dolar olarak belirledi. 2026'da bu rakamın 3,83 dolara, 2027'de 5,38 dolara ve 2030'da yaklaşık 8,14 dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Ancak uzmanlar, Pi'nin hâlâ erken aşamada bir proje olduğunu ve bu tahminlerin garanti niteliği taşımadığını vurguluyor. Yatırımcıların, riskleri gözeterek ve yalnızca kaybetmeyi göze alabilecekleri tutarlarla işlem yapmaları tavsiye ediliyor.